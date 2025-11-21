Центровой "Сакраменто" выбыл до конца года

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Литовский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис получил разрыв мениска левого колена, сообщил тренер клуба Даг Кристи.
Сабонис получил повреждение 16 ноября в матче регулярного чемпионата против "Сан-Антонио Сперс" (110:123). 29-летний литовец провел встречу до конца и оформил в ней дабл-дабл (17 очков, 13 подборов). Позднее он пропустил два матча чемпионата.
«
"Не в восторге. Конечно, сочувствую ему. Нам нужен этот здоровяк, но такова природа нашей работы, и мы знаем об этом, когда подписываем контракт. Очень жаль. Мы любим его и надеемся, что он скоро поправится", - приводит слова Кристи ESPN.
По информации издания, Сабонис пройдет повторное обследование через три-четыре недели. Сообщается, что из-за повреждения литовец не сможет играть до конца декабря.
