Баскетбол
 
14:41 21.11.2025
Центровой "Сакраменто" выбыл до конца года
Центровой "Сакраменто" выбыл до конца года
баскетбол
домантас сабонис
сакраменто кингз
нба
домантас сабонис, сакраменто кингз, нба
Баскетбол, Домантас Сабонис, Сакраменто Кингз, НБА
© Фото : Соцсети БК "Сакраменто Кингз" Баскетболист "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис
© Фото : Соцсети БК "Сакраменто Кингз"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Литовский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис получил разрыв мениска левого колена, сообщил тренер клуба Даг Кристи.
Сабонис получил повреждение 16 ноября в матче регулярного чемпионата против "Сан-Антонио Сперс" (110:123). 29-летний литовец провел встречу до конца и оформил в ней дабл-дабл (17 очков, 13 подборов). Позднее он пропустил два матча чемпионата.
"Не в восторге. Конечно, сочувствую ему. Нам нужен этот здоровяк, но такова природа нашей работы, и мы знаем об этом, когда подписываем контракт. Очень жаль. Мы любим его и надеемся, что он скоро поправится", - приводит слова Кристи ESPN.
По информации издания, Сабонис пройдет повторное обследование через три-четыре недели. Сообщается, что из-за повреждения литовец не сможет играть до конца декабря.
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Филадельфия" обыграла "Милуоки" в матче чемпионата НБА
21 ноября, 08:20
 
БаскетболДомантас СабонисСакраменто КингзНБА
 
