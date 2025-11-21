Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия и Польша разыскивают двух украинцев, подозреваемых в терроризме
17:48 21.11.2025
Белоруссия и Польша разыскивают двух украинцев, подозреваемых в терроризме
Белоруссия и Польша разыскивают двух украинцев, подозреваемых в терроризме - РИА Новости, 21.11.2025
Белоруссия и Польша разыскивают двух украинцев, подозреваемых в терроризме
Подтвержден въезд в Белоруссию двух граждан Украины, подозреваемых Польшей в совершении теракта, компетентные органы двух стран проводят совместные мероприятия... РИА Новости, 21.11.2025
в мире
украина
польша
белоруссия
украина
польша
белоруссия
в мире, украина, польша, белоруссия
В мире, Украина, Польша, Белоруссия
Белоруссия и Польша разыскивают двух украинцев, подозреваемых в терроризме

Минск и Варшава совместно разыскивают двух подозреваемых в терроризме украинцев

© AP Photo / KPRMПремьер-министр Польши Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином
Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / KPRM
Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге между Варшавой и Люблином
МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Подтвержден въезд в Белоруссию двух граждан Украины, подозреваемых Польшей в совершении теракта, компетентные органы двух стран проводят совместные мероприятия по их розыску, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
«
"Компетентными органами Республики Беларусь и Республики Польша проводятся совместные мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера. В настоящее время подтвержден факт их въезда на территорию Республики Беларусь, где уже проводятся активные розыскные мероприятия", - заявил Варанков журналистам.
По его словам, совместно с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс иных оперативных мер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Коварный план Кремля сработал: поляки винят во всем Украину
Вчера, 08:00
 
Заголовок открываемого материала