Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 21.11.2025
12:49 21.11.2025
Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске
Ростехнадзор определил причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году, среди них – неверные проектные решения, неточный прогноз половодья, сообщило ведомство. РИА Новости, 21.11.2025
происшествия, орск, оренбургская область, урал, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Урал, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор определил причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году, среди них – неверные проектные решения, неточный прогноз половодья, сообщило ведомство.
"Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин аварии, произошедшей в Оренбургской области 5 апреля 2024 года на комплексе гидротехнических сооружений: "Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий", "Дамба для защиты города Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)", – говорится в сообщении.
Среди установленных комиссией основных причин аварии названы неверные проектные решения, в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья; допущенные нарушения при строительстве дамб; неточности прогноза весеннего половодья; ненадлежащая организация работ по подготовке Ирикликлинского водохранилища к приему паводковых вод; несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации ГТС.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации города Орска привлечено к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ. Составлен перечень мероприятий по устранению причин аварии, выполнение взято на контроль управлением, говорится в сообщении.
Уточняется, что материалы расследования будут направлены в органы прокуратуры для принятия дальнейших процессуальных решений.
