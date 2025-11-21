Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор определил причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году, среди них – неверные проектные решения, неточный прогноз половодья, сообщило ведомство.
"Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин аварии, произошедшей в Оренбургской области 5 апреля 2024 года на комплексе гидротехнических сооружений: "Дамба для защиты района Старый город от затопления в период весенних половодий", "Дамба для защиты города Орска от затопления в период весенних половодий (вторая очередь)", – говорится в сообщении.
Среди установленных комиссией основных причин аварии названы неверные проектные решения, в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья; допущенные нарушения при строительстве дамб; неточности прогноза весеннего половодья; ненадлежащая организация работ по подготовке Ирикликлинского водохранилища к приему паводковых вод; несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации ГТС.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации города Орска привлечено к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ. Составлен перечень мероприятий по устранению причин аварии, выполнение взято на контроль управлением, говорится в сообщении.
Уточняется, что материалы расследования будут направлены в органы прокуратуры для принятия дальнейших процессуальных решений.