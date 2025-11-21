Итоговый документ G20 не содержит осуждения России, сообщил источник

https://ria.ru/20251121/rossiya-2056632320.html
Итоговый документ, подготовленный к лидерскому саммиту "Группы двадцати" в ЮАР, не содержит осуждения России в связи с событиями на Украине, утверждает источник РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:09:00+03:00
2025-11-21T16:09:00+03:00
2025-11-21T16:10:00+03:00
в мире
йоханнесбург
максим орешкин
оон
большая двадцатка
йоханнесбург
Итоговый документ G20 не содержит осуждения России из-за ситуации на Украине