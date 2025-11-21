Рейтинг@Mail.ru
Итоговый документ G20 не содержит осуждения России, сообщил источник - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 21.11.2025 (обновлено: 16:10 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/rossiya-2056632320.html
Итоговый документ G20 не содержит осуждения России, сообщил источник
Итоговый документ G20 не содержит осуждения России, сообщил источник - РИА Новости, 21.11.2025
Итоговый документ G20 не содержит осуждения России, сообщил источник
Итоговый документ, подготовленный к лидерскому саммиту "Группы двадцати" в ЮАР, не содержит осуждения России в связи с событиями на Украине, утверждает источник РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:09:00+03:00
2025-11-21T16:10:00+03:00
в мире
йоханнесбург
максим орешкин
оон
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_e91dbd8fa8167af1cbad456c001d57de.jpg
https://ria.ru/20251121/es-2056564053.html
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b339365ada3926e23ed78feafe50899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йоханнесбург, максим орешкин, оон, большая двадцатка
В мире, Йоханнесбург, Максим Орешкин, ООН, Большая двадцатка
Итоговый документ G20 не содержит осуждения России, сообщил источник

Итоговый документ G20 не содержит осуждения России из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги во время подготовки к саммиту G20
Флаги во время подготовки к саммиту G20 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги во время подготовки к саммиту G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Итоговый документ, подготовленный к лидерскому саммиту "Группы двадцати" в ЮАР, не содержит осуждения России в связи с событиями на Украине, утверждает источник РИА Новости.
"Россию не осуждают (в документе - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в тексте отмечаются геополитическая напряжённость и множественность конфликтов в мире, а также важность поиска мирных решений в соответствии с принципами устава ООН.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Флаги во время подготовки к саммиту G20 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Лидеры ЕС экстренно обсудят мирный план США по Украине на саммите G20
Вчера, 13:10
 
В миреЙоханнесбургМаксим ОрешкинООНБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала