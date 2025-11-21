https://ria.ru/20251121/rossija-2056711398.html
Россия готова к решению проблем на Украине мирным путем, заявил Путин
Россия готова к решению проблем на Украине мирным путем, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2025
Россия готова к решению проблем на Украине мирным путем, заявил Путин
Россия готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T20:49:00+03:00
2025-11-21T20:49:00+03:00
2025-11-21T21:29:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251121/putin-2056705107.html
https://ria.ru/20251121/putin-2056711143.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия готова к решению проблем на Украине мирным путем, заявил Путин
Путин: РФ готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы", - сказал Путин
на совещании с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции.
Глава государства также отметил, что отказ Киева обсуждать план, предлагаемый США, неизбежно приведет к повторению ситуации с Купянском, и это должны понимать и на Украине, и в Европе.
"События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта", — сказал Путин.
По его словам, такая позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, а это свидетельствует о низкой компетентности киевских властей.
Путин отметил, что развитие событий на фронте при отказе Украины обсуждать мирный план ведет к достижению целей России в зоне СВО военным путем.
"В целом нас это устраивает", — сказал президент.