Россия готова к решению проблем на Украине мирным путем, заявил Путин
20:49 21.11.2025 (обновлено: 21:29 21.11.2025)
Россия готова к решению проблем на Украине мирным путем, заявил Путин
Россия готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
в мире
россия
украина
владимир путин
россия
украина
в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин на заседании Совбеза прокомментировал план Трампа по Украине
Вчера, 20:27
Глава государства также отметил, что отказ Киева обсуждать план, предлагаемый США, неизбежно приведет к повторению ситуации с Купянском, и это должны понимать и на Украине, и в Европе.
"События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта", — сказал Путин.
По его словам, такая позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, а это свидетельствует о низкой компетентности киевских властей.
Путин отметил, что развитие событий на фронте при отказе Украины обсуждать мирный план ведет к достижению целей России в зоне СВО военным путем.
"В целом нас это устраивает", — сказал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин рассказал об иллюзиях Украины и ее союзников
Вчера, 20:48
 
