18:28 21.11.2025
Минфин сообщил о работе по разграничению природных и синтетических алмазов
Минфин сообщил о работе по разграничению природных и синтетических алмазов
экономика
россия
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин сообщил о работе по разграничению природных и синтетических алмазов

Минфин: Россия работает над разграничением природных и синтетических алмазов

© РИА Новости / Мария ДевахинаЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия работает над инициативой по разграничению природных и синтетических алмазов, планирует ее продвигать с другими алмазодобывающими странами в 2026 году, сообщает Минфин РФ по итогам Министерской встречи участников Кимберлийского процесса (КП), которая состоялась 20 ноября в рамках пленарного заседания рабочих органов КП.
Отмечается, что российскую делегацию возглавлял замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию
5 ноября, 08:49
"По его словам, Россия активно работает над инициативой по разграничению природных и синтетических алмазов, которую планирует продвигать совместно с другими алмазодобывающими странами в 2026 году", - говорится в материалах на сайте министерства.
Ключевой темой встречи стало согласование определения "конфликтных алмазов" в ходе завершения очередного цикла пересмотра Основного документа КП. Замминистра Моисеев в ходе выступления обозначил позицию РФ, сообщили в Минфине.
"За последние три года проделана серьезная и содержательная работа по согласованию определения "конфликтных" алмазов, которая практически подошла к своему успешному завершению. Наша позиция была и остается однозначной – мы поддержали предложение Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA) об уточнении определения "конфликтных" алмазов, которое не распространяется на суверенные государства. Убеждены в его обоснованности", - сказал он, его слова приводятся в материалах.
Моисеев также подчеркнул ключевую роль Кимберлийского процесса в защите мирового рынка природных алмазов. Замминистра отметил значимость инициатив, таких как принятая в рамках российского председательства в КП в 2021 году Декларация о поддержке принципов ответственных цепочек поставок алмазов в качестве наилучших практик ("Рамочные принципы 7"), а также внедрение единых стандартов ответственной алмазодобычи Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA), добавили в министерстве.
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Минфин предсказал дефицит алмазов в мире
19 сентября, 16:19
 
