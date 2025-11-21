Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к мирным переговорам ради их успеха, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/rossija-2056589759.html
Россия открыта к мирным переговорам ради их успеха, заявил Песков
Россия открыта к мирным переговорам ради их успеха, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2025
Россия открыта к мирным переговорам ради их успеха, заявил Песков
Россия открыта к мирным переговорам ради их успеха, а не ради процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:21:00+03:00
2025-11-21T14:21:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251121/peskov-2056589172.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий песков, украина
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Украина
Россия открыта к мирным переговорам ради их успеха, заявил Песков

Песков заявил, что Россия открыта к мирным переговорам ради их успеха

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия открыта к мирным переговорам ради их успеха, а не ради процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, насколько приемлемы для Кремля и устраивают ли РФ предполагаемые положения мирного плана США, которые утекли в СМИ.
"Вы хотите, чтобы мы вели переговоры по такой сложной субстанции в мегафонном режиме? Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процессов. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Песков: России и США не очень удалось устранить раздражители в отношениях
Вчера, 14:19
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала