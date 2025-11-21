Россия остается "на платформе" обсуждений в Анкоридже, заявил Песков

https://ria.ru/20251121/rossija-2056589303.html
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия остается "на платформе" обсуждений, которые состоялись в Анкоридже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже", - сказал он журналистам.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.