Россия остается "на платформе" обсуждений в Анкоридже, заявил Песков
14:19 21.11.2025 (обновлено: 15:15 21.11.2025)
Россия остается "на платформе" обсуждений в Анкоридже, заявил Песков
Россия остается "на платформе" обсуждений, которые состоялись в Анкоридже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2025
в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
Россия остается "на платформе" обсуждений в Анкоридже, заявил Песков

Песков: Россия остается на платформе состоявшихся в Анкоридже обсуждений

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия остается "на платформе" обсуждений, которые состоялись в Анкоридже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже", - сказал он журналистам.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Москва хочет, чтобы мирные переговоры увенчались успехом, заявил Песков
В миреРоссияДмитрий Песков
 
 
