Россия не получала от США планов урегулирования на Украине, заявили в МИД

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Москва не получала от Вашингтона никаких планов по урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Сейчас в средствах массовой информации много утечек: обсуждения, пункты, планы. В одних статьях говорится об одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов. <...> Официально российская сторона, министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала. Мы открыты к диалогу", — сказала она в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Дипломат также отметила, что комментировать утечки, содержащие противоречивые и взаимоисключающие вещи, дело неблагодарное.
План США по урегулированию
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
