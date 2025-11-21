Рейтинг@Mail.ru
Россия не получала от США планов урегулирования на Украине, заявили в МИД
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 21.11.2025 (обновлено: 14:24 21.11.2025)
Россия не получала от США планов урегулирования на Украине, заявили в МИД
Россия не получала от США планов урегулирования на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 21.11.2025
Россия не получала от США планов урегулирования на Украине, заявили в МИД
Москва не получала от Вашингтона никаких планов по урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 21.11.2025
Россия не получала от США планов урегулирования на Украине, заявили в МИД

Захарова: Россия не получала от США планов урегулирования на Украине

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Москва не получала от Вашингтона никаких планов по урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Сейчас в средствах массовой информации много утечек: обсуждения, пункты, планы. В одних статьях говорится об одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов. <...> Официально российская сторона, министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала. Мы открыты к диалогу", — сказала она в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
Дипломат также отметила, что комментировать утечки, содержащие противоречивые и взаимоисключающие вещи, дело неблагодарное.

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели Пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп завис между своей интуицией и русофобией западных элит
19 ноября, 08:00
 
