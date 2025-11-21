https://ria.ru/20251121/rossija-2056518622.html
В России выросло число многодетных семей
Количество многодетных семей в России выросло с начала года более чем на восемь процентов, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 21.11.2025
КРАСНОЯРСК, 21 ноя — РИА Новости. Количество многодетных семей в России выросло с начала года более чем на восемь процентов, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Сегодня в России
примерно 2,9 миллиона многодетных семей", — сказал он в ходе выступления на Красноярском демографическом форуме.
Министр отметил, что число с начала года увеличилось более чем на восемь процентов.
"И также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 миллиона, по итогам десяти месяцев это уже 9,2 миллиона. То есть прирост почти 300 тысяч", — добавил он.
Кроме того, Котяков
анонсировал открытие центров демографических компетенций в 12 регионах.
"В 15 регионах такие центры <...> сформированы, уже работают", — рассказал глава ведомства.
Форум в Красноярске
— площадка для обсуждения регионами вопросов народосбережения в стране, стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года.