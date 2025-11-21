Рейтинг@Mail.ru
10:12 21.11.2025 (обновлено: 15:57 21.11.2025)
В России выросло число многодетных семей
В России выросло число многодетных семей
Количество многодетных семей в России выросло с начала года более чем на восемь процентов, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 21.11.2025
россия, красноярск, антон котяков, общество
В России выросло число многодетных семей

Число многодетных семей в России с начала года выросло более чем на 8%

© РИА Новости / Андрей ВаренковСемья во время прогулки в Новороссийске
Семья во время прогулки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Андрей Варенков
Семья во время прогулки в Новороссийске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 ноя — РИА Новости. Количество многодетных семей в России выросло с начала года более чем на восемь процентов, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Сегодня в России примерно 2,9 миллиона многодетных семей", — сказал он в ходе выступления на Красноярском демографическом форуме.
Путин на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Многодетность должна стать нормой". Путин дал поручения по поддержке семей
23 октября, 14:43
Министр отметил, что число с начала года увеличилось более чем на восемь процентов.
"И также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 миллиона, по итогам десяти месяцев это уже 9,2 миллиона. То есть прирост почти 300 тысяч", — добавил он.
Кроме того, Котяков анонсировал открытие центров демографических компетенций в 12 регионах.
"В 15 регионах такие центры <...> сформированы, уже работают", — рассказал глава ведомства.
Форум в Красноярске — площадка для обсуждения регионами вопросов народосбережения в стране, стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года.
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Эксперт назвал основные факторы, влияющие на рождаемость в России
7 сентября, 04:23
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
