В России выросло число многодетных семей

КРАСНОЯРСК, 21 ноя — РИА Новости. Количество многодетных семей в России выросло с начала года более чем на восемь процентов, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Сегодня в России примерно 2,9 миллиона многодетных семей", — сказал он в ходе выступления на Красноярском демографическом форуме.

Министр отметил, что число с начала года увеличилось более чем на восемь процентов.

"И также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 миллиона, по итогам десяти месяцев это уже 9,2 миллиона. То есть прирост почти 300 тысяч", — добавил он.

Кроме того, Котяков анонсировал открытие центров демографических компетенций в 12 регионах.

"В 15 регионах такие центры <...> сформированы, уже работают", — рассказал глава ведомства.