Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над тремя регионами юга России - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 21.11.2025 (обновлено: 10:21 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/rossija-2056502751.html
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над тремя регионами юга России
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над тремя регионами юга России - РИА Новости, 21.11.2025
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над тремя регионами юга России
Дежурные средства российской ПВО сбили утром в пятницу шесть украинских беспилотников над тремя регионами юга России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T08:53:00+03:00
2025-11-21T10:21:00+03:00
безопасность
россия
ростовская область
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
https://ria.ru/20251121/pvo-2056495676.html
россия
ростовская область
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, ростовская область, краснодарский край
Безопасность, Россия, Ростовская область, Краснодарский край
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над тремя регионами юга России

Средства ПВО утром в пятницу сбили 6 украинских БПЛА над тремя регионами России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили утром в пятницу шесть украинских беспилотников над тремя регионами юга России, сообщили в Минобороны РФ.
"21 ноября т.г. в период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края и один БПЛА – над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Силы ПВО сбили семь беспилотников в Смоленской области
Вчера, 07:31
 
БезопасностьРоссияРостовская областьКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала