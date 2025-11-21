https://ria.ru/20251121/rossija-2056502751.html
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над тремя регионами юга России
Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над тремя регионами юга России
Дежурные средства российской ПВО сбили утром в пятницу шесть украинских беспилотников над тремя регионами юга России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
Средства ПВО утром в пятницу сбили 6 украинских БПЛА над тремя регионами России