Россия надеется на развитие отношений с Республикой Сербской, заявил посол

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 21 ноя – РИА Новости. Россия исходит из того, что выборы в Республике Сербской Боснии и Герцеговины пройдут честно и свободно, а после выборов Баня-Лука продолжит курс на развитие всесторонних связей с Москвой, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.