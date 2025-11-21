https://ria.ru/20251121/rossija-2056472336.html
Россия надеется на развитие отношений с Республикой Сербской, заявил посол
Россия надеется на развитие отношений с Республикой Сербской, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2025
Россия надеется на развитие отношений с Республикой Сербской, заявил посол
Россия исходит из того, что выборы в Республике Сербской Боснии и Герцеговины пройдут честно и свободно, а после выборов Баня-Лука продолжит курс на развитие... РИА Новости, 21.11.2025
ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 21 ноя – РИА Новости. Россия исходит из того, что выборы в Республике Сербской Боснии и Герцеговины пройдут честно и свободно, а после выборов Баня-Лука продолжит курс на развитие всесторонних связей с Москвой, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.
"Мы исходим из того, что 23 ноября в результате честных и свободных выборов будет избран новый президент Республики Сербской
. Мы наблюдаем за предвыборной кампанией и видим, на каких темах делают акцент кандидаты. В любом случае рассчитываем, что независимо от победителя будет продолжен курс на развитие всесторонних связей Республики Сербской и Российской Федерации, которые и мы, и наши партнеры характеризуем как стратегическое сотрудничество", - сказал Калабухов.
Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов: Синиша Каран от правящего СНСД, Бранко Блануша из оппозиционного СДС, Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.
Голосование 23 ноября организуют и в посольствах БиГ в Белграде
, Берлине
, Вене
и генеральном консульстве в Мюнхене
.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика
, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик сообщил в конце сентября, что СНСД выдвинет кандидатом занимающего с сентября пост министра научно-технологического развития и высшего образования, бывшего главу МВД Синишу Карана.