В "Рособоронэкспорте" рассказали о портфеле заказов
В "Рособоронэкспорте" рассказали о портфеле заказов
В "Рособоронэкспорте" рассказали о портфеле заказов
Самолеты, вертолеты, беспилотники и средства ПВО занимают примерно 70% портфеля заказов "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости на выставке в Дубае генеральный
Глава "Рособоронэкспорта" Михеев: авиация и ПВО занимают 70% портфеля заказов
ДУБАЙ, 21 ноя - РИА Новости. Самолеты, вертолеты, беспилотники и средства ПВО занимают примерно 70% портфеля заказов "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости на выставке в Дубае генеральный директор госкомпании Александр Михеев.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
"Вооружение и военная техника для ВВС и ПВО традиционно занимают наибольшую долю в портфеле заказов "Рособоронэкспорта
" и составляют примерно 70% от общего объема", - сказал Михеев
