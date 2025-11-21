Рейтинг@Mail.ru
В "Рособоронэкспорте" рассказали о портфеле заказов - РИА Новости, 21.11.2025
06:47 21.11.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали о портфеле заказов
В "Рособоронэкспорте" рассказали о портфеле заказов - РИА Новости, 21.11.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали о портфеле заказов
Самолеты, вертолеты, беспилотники и средства ПВО занимают примерно 70% портфеля заказов "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости на выставке в Дубае генеральный... РИА Новости, 21.11.2025
дубай, александр михеев, рособоронэкспорт, экономика
Дубай, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Экономика
В "Рособоронэкспорте" рассказали о портфеле заказов

Глава "Рособоронэкспорта" Михеев: авиация и ПВО занимают 70% портфеля заказов

© Sputnik / Игорь Журавлев | Перейти в медиабанкМодели самолетов, МиГ-35Д, Су-57Э и Су-35 на стенде "Рособоронэкспорта"
Модели самолетов, МиГ-35Д, Су-57Э и Су-35 на стенде Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Sputnik / Игорь Журавлев
Перейти в медиабанк
Модели самолетов, МиГ-35Д, Су-57Э и Су-35 на стенде "Рособоронэкспорта". Архивное фото
ДУБАЙ, 21 ноя - РИА Новости. Самолеты, вертолеты, беспилотники и средства ПВО занимают примерно 70% портфеля заказов "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости на выставке в Дубае генеральный директор госкомпании Александр Михеев.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
"Вооружение и военная техника для ВВС и ПВО традиционно занимают наибольшую долю в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" и составляют примерно 70% от общего объема", - сказал Михеев.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали о схеме экспорта Су-57Э
