В "Рособоронэкспорте" рассказали о потенциале экспорта Су-30СМЭ

ДУБАЙ, 21 ноя - РИА Новости. Потенциальными покупателями многофункционального истребителя Су-30СМЭ являются страны Африки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил РИА Новости на выставке в Дубае генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
"Сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-30СМЭ вобрал в себя все лучшие качества самолетов семейства Су-30, отлично зарекомендовавших себя в ходе эксплуатации в различных странах и регионах мира. В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет с потенциальными заказчиками активную работу по его продвижению. Имеется потенциал экспорта зарубежным партнерам из стран Африки, АТР, Азии", - сказал Михеев.
В "Рособоронэкспорте" рассказали о схеме экспорта Су-57Э
18 ноября, 02:54