Роскачество назвало лучшие российские красные и белые вина 2025 года
06:05 21.11.2025 (обновлено: 11:58 21.11.2025)
Роскачество назвало лучшие российские красные и белые вина 2025 года
Роскачество назвало лучшие российские красные и белые вина 2025 года
краснодарский край
республика крым
италия
роскачество
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
краснодарский край
республика крым
италия
краснодарский край, республика крым, италия, роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Краснодарский край, Республика Крым, Италия, Роскачество, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Лидерами в общем зачете "Винного гида России" сезона 2025-2026 годов стали сухие вина, которые вошли в топ-10 красных и белых вин отечественного производства, среди них образцы из Краснодарского края и Крыма разных годов урожая, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Лидерами в общем зачете стали сухие вина, войдя в топ-10 лучших красных и белых вин отечественного производства", — рассказали в организации.
Так, среди белых: "Совиньон Блан" 2024 года винодельни "Мантра Эстейт" — 4,45 балла в рейтинге, "Шардоне" ("Мантра Эстейт") 2023 года — 4,42 балла. "Рислинг Красная Горка" (Галицкий и Галицкий) 2023 года — 4,40 балла, "Рислинг. Семейный Резерв" ("Сикоры") 2021 года — 4,40 балла, "Кью Блан" (Фанагория) 2022 года — 4,40 балла.
Среди красных: "Семейное наследие" ("Сикоры") 2020 года — 4,49 балла в рейтинге, "Раевское Ренессанс Пти Вердо" ("Раевское") 2023 года — 4,47 балла, "Старая дорога на Джанхот" ("Усадьба Мезыбь") 2022 года — 4,44 балла в рейтинге, "Каберне Совиньон Резерв" ("Винодельня Бельбек) 2022 года — 4,43 балла, "Каберне Совиньон. Семейный Резерв Сикоры" ("Сикоры") 2020 года — 4,41 балла.
Отмечается, что всего в этом году было исследовано 206 красных вин, среди которых 162 сухих, 28 полусладких, 10 сладких и шесть полусухих. Также эксперты оценили 240 белых вин, среди которых 27 полусладких, 20 полусухих и два сладких. Причем в закупке преобладали белые вина. "Это отражает изменения потребительского спроса и рост популярности белых тихих вин. Тихие вина в целом стали самой крупной категорией в исследовании", — уточнили в Роскачестве.
"Работы российских виноделов оценивались в сенсорной лаборатории, сертифицированной Росаккредитацией. В оценке цвета, аромата, вкуса и общего впечатления от вин участвовали 35 экспертов-дегустаторов. В их число вошли титулованные сомелье, представители научного сообщества и винные закупщики торговых сетей из разных регионов России", — подчеркнули в организации. Также в исследовании приняли участие два эксперта-винодела из Италии.
Указывается, что в процессе подготовки к исследованию все эксперты прошли процедуру подтверждения сенсорной чувствительности. Каждый образец оценивался по 12 параметрам (дескрипторам). Кроме того, результат коллективной оценки формировался программным комплексом и полностью исключал влияние на итоговый балл. Дегустационная комиссия оценивала вина по 100-балльной шкале, которую позже перевели в 5-балльный рейтинг.
По результатам исследования, эксперты отметили, что, как и ранее, важную роль в качестве вин играет урожай. Так, местами жаркий и засушливый 2024 год, похожий на 2022 год, стал причиной роста качества красных вин и некоторого снижения средних показателей по белым. "Напротив, более прохладные и дождливые годы, такие как 2021-й, демонстрировали хорошие результаты по белым винам и некоторое снижение качества красных в отдельных регионах", — пояснили они.
Вместе с тем общий тренд на рост качества отечественных вин сохраняется, сообщили в Роскачестве. "При сравнении вин урожая 2024 года с винами из похожего по температурным условиям 2022 года рост качества в категории белых вин составил 8,53%, а в категории красных — 6,77%. В целом доля высококачественных вин среди тихих белых и красных сейчас примерно одинакова и превышает 76% от общего числа исследованных образцов", — объяснили там.
"Винный гид России" — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
