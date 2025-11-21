Первенство России по акробатическому рок-н-роллу стартовало в Москве

«

"Чемпионат России — самый важный по значимости турнир, он влияет на формирование сборной команды страны для выезда на международные соревнования. Это еще и самый массовый турнир, причем представительство с каждым годом увеличивается — в этом году ожидается более полутора тысяч участников из 33 регионов России", — сообщила РИА Новости президент ФТСАРР Надежда Ерастова.