Первенство России по акробатическому рок-н-роллу стартовало в Москве
14:35 21.11.2025
Первенство России по акробатическому рок-н-роллу стартовало в Москве
2025
спорт, вокруг спорта
Спорт, Вокруг спорта
Первенство России среди юниоров по акробатическому рок-н-роллу
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Анастасия Панина. Первенство России среди юниоров по акробатическому рок-н-роллу проходит в Москве.
Юниорское первенство страны является частью большого спортивного марафона, включающего чемпионат России, Кубок Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) и Кубок мира, и проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер.
«
"Чемпионат России — самый важный по значимости турнир, он влияет на формирование сборной команды страны для выезда на международные соревнования. Это еще и самый массовый турнир, причем представительство с каждым годом увеличивается — в этом году ожидается более полутора тысяч участников из 33 регионов России", — сообщила РИА Новости президент ФТСАРР Надежда Ерастова.
Первенство России среди юниоров по акробатическому рок-н-роллу
Первенство России среди юниоров по акробатическому рок-н-роллу
На чемпионате России будут разыграны комплекты наград в семнадцати дисциплинах, в том числе буги-вуги, формейшн и микст в разных категориях.
Первенство России среди юниоров по акробатическому рок-н-роллу
Первенство России среди юниоров по акробатическому рок-н-роллу
Первенство России среди юниоров завершится 22 ноября, Кубок ФТСАРР по буги-вуги и акробатическому рок-н-роллу состоятся в этот же день, Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу и Кубок ФТСАРР по шоу – 23 ноября, Всероссийские соревнования среди студентов, а также Rock’n’Roll & Co. По акробатическому рок-н-роллу – 24 ноября.
Европа соскучилась по русским: наши танцоры выиграли чемпионат мира
14 ноября, 14:40
14 ноября, 14:40
 
