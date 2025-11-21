Мерц, Макрон и Стармер провели телефонный разговор с Зеленским

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским, они приветствовали усилия США по мирному урегулированию на Украине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Четверо глав государств и правительств приветствовали усилия США по прекращению войны на Украине. В частности, они приветствовали признание суверенитета Украины и готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности", - сказал он.