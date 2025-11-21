Рейтинг@Mail.ru
Мерц, Макрон и Стармер провели телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 21.11.2025 (обновлено: 16:04 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/razgovor-2056628656.html
Мерц, Макрон и Стармер провели телефонный разговор с Зеленским
Мерц, Макрон и Стармер провели телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 21.11.2025
Мерц, Макрон и Стармер провели телефонный разговор с Зеленским
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:03:00+03:00
2025-11-21T16:04:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
фридрих мерц
эммануэль макрон
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg
https://ria.ru/20251121/koshkovich-2056500094.html
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056367349.html
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056452844.html
https://ria.ru/20251121/ssha-2056465760.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4774a50e8137b4ff7adf8adb68637a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, фридрих мерц, эммануэль макрон, bild, politico, верховная рада украины, кир стармер
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Bild, Politico, Верховная Рада Украины, Кир Стармер
Мерц, Макрон и Стармер провели телефонный разговор с Зеленским

Мерц, Макрон и Стармер обсудили с Зеленским урегулирование на Украине

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским, они приветствовали усилия США по мирному урегулированию на Украине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
"Они (европейские лидеры - ред.) заверили Украину в своей неизменной и полной поддержке на пути к прочному и справедливому миру", - говорится в сообщении Корнелиуса для СМИ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Вчера, 08:33
В ходе разговора главы государств приветствовали усилия США по завершению конфликта на Украине, отметил Корнелиус.
"Четверо глав государств и правительств приветствовали усилия США по прекращению войны на Украине. В частности, они приветствовали признание суверенитета Украины и готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности", - сказал он.
Стороны договорились о тесном взаимодействии друг с другом, а также с другими европейскими партнерами и с Вашингтоном по вопросу мирного урегулирования на Украине.
Ранее глава ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай сообщил, что новый план США по мирному урегулированию на Украине вызывает беспокойство в немецкой канцелярии. По его словам, план позволяет России достичь своих целей, что представляется ему "неприемлемым результатом".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Уже не спасти. Украинцы начали восстание против Зеленского
Вчера, 08:00
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль ранее заявил, что в Европе знали о подготовке США мирного плана по Украине и участвуют в этом процессе. Вместе с тем немецкий министр отказался раскрыть какие-либо подробности обсуждения плана с американской стороной, отметив лишь, что оно носит конструктивный характер.
Ранее газета Bild сообщила, что власти Германии намерены оказать противодействие американскому плану по разрешению конфликта на Украине и готовят дипломатические контрмеры.
Издание Politico в свою очередь сообщило, что Евросоюз активно работает над недопущением заключения соглашения в пользу России.
Газета Wall Street Journal утверждает со ссылкой на информированные источники, что европейские лидеры, недовольные планом США, готовят собственное контрпредложение. Как пишет газета, европейцы пытаются убедить Украину поддержать свой план, который, по их мнению, разработан с учетом более выгодных для Киева условий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал, как он утверждает, разработанный США план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. План состоит из девяти разделов, где определяется статус Донбасса и Крыма, обязательства Украины - внеблоковый статус и отказ от НАТО в конституции, безъядерный статус страны, ограничение численности ВСУ.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
FT назвала ожидаемые сроки подписания плана по Украине Зеленским
Вчера, 00:55
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийФридрих МерцЭммануэль МакронBildPoliticoВерховная Рада УкраиныКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала