19:40 21.11.2025 (обновлено: 21:07 21.11.2025)
Посол ЕС на Украине Катарина Матернова помогла приостановить обнародование новых материалов по коррупционному скандалу, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 21.11.2025
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз
СМИ: посол ЕС помогла притормозить публикацию записей по делу Миндича

Посол ЕС в Киеве помогла притормозить публикацию записей по делу Миндича

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Посол ЕС на Украине Катарина Матернова помогла приостановить обнародование новых материалов по коррупционному скандалу, пишет "Страна.ua".
«
"В Раде есть мнение, что пауза с публикацией новых записей по "Миндичгейту" возникла не в последнюю очередь из-за позиции посла Евросоюза", — говорится в публикации со ссылкой на источник в правящей партии "Слуга народа".
В среду издание NV сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро приостановило обнародование новой информации по коррупционному скандалу, в котором фигурирует соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Как писала "Украинская правда", Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима.

Отмечается, что такое решение также связывают со встречей дипломата и главы офиса Зеленского Андрея Ермака после того, как разразился скандал.
«

"Матернова взяла все в свои руки, но, кажется, действует нахрапом. При этом она боится разбалансировки управления и ухода конфликта глубоко в народ, то есть "майданов", — приводит издание слова источника.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.
Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Галущенко и Светлану Гринчук отправили в отставку с постов глав Минюста и Минэнерго.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
