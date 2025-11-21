На Украине сообщили новые подробности о деле Миндича

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Пять депутатов Верховной рады замешаны в резонансном коррупционном скандале на Украине, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, сообщает украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
"Пятеро народных депутатов упоминаются на пленках НАБУ ( Национального антикоррупционного бюро Украины – ред.) по делу Миндича. Как минимум пятеро. Это Анна Скороход, Сергей Нагорняк, Юрий Кисель, Александр Сова и Григорий Мамка. В частности, подозреваемые из бэк-офиса Миндича обсуждают, что могут через Скороход и Нагорняка присылать нужные депутатские запросы. Сам Миндич также упоминает депутатов Киселя и Сову, которые входят в какую-то "команду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦПК.
В организации добавили, что согласно аудиозаписям, представители преступной группы имели влияние на членов временной следственной комиссии по вопросам энергетики, созданной в Раде, однако конкретные фамилии пока не обнародованы.
"Почти все эти депутаты голосовали за уничтожение НАБУ и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.). Почти все голосовали за коррупционную аферу с болгарскими реакторами. Почти все они голосовали за назначение Кравченко на должность генпрокурора, который играет важную роль в атаке на НАБУ. А также играли роль в содержании за решеткой (следователя НАБУ Руслана – ред.) Магамедрасулова, разоблачавшего коррупционное кодло Миндича и компанию. Как видим, все эти депутаты продолжают голосовать и влиять на работу Верховной рады, как будто ничего не случилось", - говорится в сообщении.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
