На Украине сообщили новые подробности о деле Миндича

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Пять депутатов Верховной рады замешаны в резонансном коррупционном скандале на Украине, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, сообщает украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

В организации добавили, что согласно аудиозаписям, представители преступной группы имели влияние на членов временной следственной комиссии по вопросам энергетики, созданной в Раде, однако конкретные фамилии пока не обнародованы.

"Почти все эти депутаты голосовали за уничтожение НАБУ и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.). Почти все голосовали за коррупционную аферу с болгарскими реакторами. Почти все они голосовали за назначение Кравченко на должность генпрокурора, который играет важную роль в атаке на НАБУ. А также играли роль в содержании за решеткой (следователя НАБУ Руслана – ред.) Магамедрасулова, разоблачавшего коррупционное кодло Миндича и компанию. Как видим, все эти депутаты продолжают голосовать и влиять на работу Верховной рады , как будто ничего не случилось", - говорится в сообщении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.