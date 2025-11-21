Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили новые подробности о деле Миндича - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/rada-2056665140.html
На Украине сообщили новые подробности о деле Миндича
На Украине сообщили новые подробности о деле Миндича - РИА Новости, 21.11.2025
На Украине сообщили новые подробности о деле Миндича
Пять депутатов Верховной рады замешаны в резонансном коррупционном скандале на Украине, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:44:00+03:00
2025-11-21T17:44:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg
https://ria.ru/20251118/dengi-2055858276.html
https://ria.ru/20251119/mindich--2055919329.html
https://ria.ru/20251118/sayt-2055694044.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b81d76019cd0864ece3bf2b23b7eafe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Дело Миндича
На Украине сообщили новые подробности о деле Миндича

Центр противодействия коррупции: пять депутатов Рады замешаны в деле Миндича

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Пять депутатов Верховной рады замешаны в резонансном коррупционном скандале на Украине, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, сообщает украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
"Пятеро народных депутатов упоминаются на пленках НАБУ ( Национального антикоррупционного бюро Украины – ред.) по делу Миндича. Как минимум пятеро. Это Анна Скороход, Сергей Нагорняк, Юрий Кисель, Александр Сова и Григорий Мамка. В частности, подозреваемые из бэк-офиса Миндича обсуждают, что могут через Скороход и Нагорняка присылать нужные депутатские запросы. Сам Миндич также упоминает депутатов Киселя и Сову, которые входят в какую-то "команду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦПК.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию, пишут СМИ
18 ноября, 22:22
В организации добавили, что согласно аудиозаписям, представители преступной группы имели влияние на членов временной следственной комиссии по вопросам энергетики, созданной в Раде, однако конкретные фамилии пока не обнародованы.
"Почти все эти депутаты голосовали за уничтожение НАБУ и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.). Почти все голосовали за коррупционную аферу с болгарскими реакторами. Почти все они голосовали за назначение Кравченко на должность генпрокурора, который играет важную роль в атаке на НАБУ. А также играли роль в содержании за решеткой (следователя НАБУ Руслана – ред.) Магамедрасулова, разоблачавшего коррупционное кодло Миндича и компанию. Как видим, все эти депутаты продолжают голосовать и влиять на работу Верховной рады, как будто ничего не случилось", - говорится в сообщении.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Миндич не был главным бенефициаром коррупционной схемы, считают в НАБУ
19 ноября, 09:27
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Двоюродного брата Миндича внесли в базу украинского "Миротворца"
18 ноября, 12:56
 
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала