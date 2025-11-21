Передававшая данные ПВО россиянка начала контакты с Украиной в 2022 году

КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Осужденная на 14 лет колонии жительница Кубани, передававшая сведения о ПВО дочери военнослужащего ВСУ, начала контакты с украинской стороной еще в 2022 году, следует из материалов, предоставленных РИА Новости УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как следует из переписки женщины с гражданкой Украины, общение в мессенджере было еще в августе 2022 года. Активные контакты были и в 2023-м, и в 2024 году. Так, например, в 2024 году женщина неоднократно отправляла собеседнице, дочке военнослужащего ВСУ, видео и комментарии со сведениями о местонахождении ПВО, сопровождая их нецензурными и нелестными высказываниями в отношении ВС РФ.
"Сейчас озвучу тебе еще одну цель, а ты это передашь папе", - заявляла женщина в ходе переписки с гражданкой Украины в январе 2024 года.
Как ранее установил Краснодарский краевой суд, в январе 2024 года 44-летняя Наталья Лопатко из политических и идеологических убеждений, находясь в Новороссийске, собрала сведения о работе и месторасположении средств противовоздушной обороны и радиотехнических войск МО РФ в Новороссийске. Их с помощью мессенджера она передала знакомой гражданке Украины с целью "последующей передачи отцу последней - военнослужащему ВСУ - для использования против безопасности Российской Федерации", сообщила прокуратура Кубани.
Суд назначил ей 14 лет колонии, признав виновной по статье 275 УК РФ (госизмена). Ее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
