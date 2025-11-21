Передававшая данные ПВО россиянка начала контакты с Украиной в 2022 году

КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Осужденная на 14 лет колонии жительница Кубани, передававшая сведения о ПВО дочери военнослужащего ВСУ, начала контакты с украинской стороной еще в 2022 году, следует из материалов, предоставленных РИА Новости УФСБ России по Краснодарскому краю.