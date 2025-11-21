Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 21.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над шестью регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
безопасность, россия, черное море, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Ростовская область
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над шестью регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 20 ноября текущего года до 7.00 мск 21 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Над Смоленской и Ростовской областями сбито по семь беспилотников, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, пять - над Чёрным морем, четыре - над Крымом и по два - над Воронежской областью и Краснодарским краем, уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
