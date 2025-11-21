https://ria.ru/20251121/pvo-2056495253.html
Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над шестью регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
ростовская область
