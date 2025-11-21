Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над шестью регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 20 ноября текущего года до 7.00 мск 21 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.