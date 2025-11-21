Россию устраивает нынешнее положение дел на фронте, заявил Путин

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россию в целом устраивает нынешнее положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы, но Москва готова и к мирным переговорам, заявил президент РФ Владимир Путин.