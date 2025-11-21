Россию устраивает нынешнее положение дел на фронте, заявил Путин

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россию в целом устраивает нынешнее положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы, но Москва готова и к мирным переговорам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию, то и там, и в Европе должны понимать, что произошедшее в Купянске, который был освобожден российскими войсками, будет неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
"Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем", - подчеркнул Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу.