Рейтинг@Mail.ru
Россию устраивает нынешнее положение дел на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/putin-2056716292.html
Россию устраивает нынешнее положение дел на фронте, заявил Путин
Россию устраивает нынешнее положение дел на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2025
Россию устраивает нынешнее положение дел на фронте, заявил Путин
Россию в целом устраивает нынешнее положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы, но Москва готова и к мирным... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T21:33:00+03:00
2025-11-21T21:33:00+03:00
в мире
россия
москва
киев
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251121/putin-2056714698.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, киев, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Москва, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россию устраивает нынешнее положение дел на фронте, заявил Путин

Путин: Россию устраивает нынешнее положение дел на фронте

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россию в целом устраивает нынешнее положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы, но Москва готова и к мирным переговорам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию, то и там, и в Европе должны понимать, что произошедшее в Купянске, который был освобожден российскими войсками, будет неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
"Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем", - подчеркнул Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин отметил низкий уровень компетенции киевских властей
Вчера, 21:16
 
В миреРоссияМоскваКиевВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала