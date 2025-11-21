Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил о лжи Киева по поводу ситуации в Купянске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 21.11.2025 (обновлено: 20:56 21.11.2025)
Путин напомнил о лжи Киева по поводу ситуации в Купянске
Путин напомнил о лжи Киева по поводу ситуации в Купянске - РИА Новости, 21.11.2025
Путин напомнил о лжи Киева по поводу ситуации в Купянске
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что совсем недавно в Киеве утверждали о 60 военных в РФ в Купянске, но уже в тот момент он практически был освобожден ВС... РИА Новости, 21.11.2025
Путин напомнил о лжи Киева по поводу ситуации в Купянске

Путин: в Киеве недавно утверждали, что в Купянске всего 60 российских бойцов

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что совсем недавно в Киеве утверждали о 60 военных в РФ в Купянске, но уже в тот момент он практически был освобожден ВС РФ.
"Только один самый свежий пример - Купянск. Купянск совсем недавно, как мы помним, четвертого ноября, то есть две недели тому назад, в Киеве публично заявляли, что в этом городе находятся не более 60 российских военнослужащих. И в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками. Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооружённых сил", - заявил президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал, почему Киев отказывается от мирного урегулирования
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала