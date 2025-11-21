https://ria.ru/20251121/putin-2056712038.html
Путин напомнил о лжи Киева по поводу ситуации в Купянске
Путин напомнил о лжи Киева по поводу ситуации в Купянске - РИА Новости, 21.11.2025
Путин напомнил о лжи Киева по поводу ситуации в Купянске
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что совсем недавно в Киеве утверждали о 60 военных в РФ в Купянске, но уже в тот момент он практически был освобожден ВС... РИА Новости, 21.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир путин
россия
киев
Путин напомнил о лжи Киева по поводу ситуации в Купянске
Путин: в Киеве недавно утверждали, что в Купянске всего 60 российских бойцов