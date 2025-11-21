https://ria.ru/20251121/putin-2056711541.html
Судьба Купянска уже четвертого ноября была решена, заявил Путин
Судьба Купянска уже четвертого ноября была решена, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2025
Судьба Купянска уже четвертого ноября была решена, заявил Путин
Купянск уже 4 ноября почти полностью находился в руках ВС РФ, судьба города тогда уже была решена окончательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
Судьба Купянска уже четвертого ноября была решена, заявил Путин
Путин: Купянск уже четвертого ноября почти полностью находился в руках ВС России