20:48 21.11.2025
Путин рассказал об иллюзиях Украины и ее союзников
в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин рассказал об иллюзиях Украины и ее союзников

Путин: Украина и ее союзники мечтают нанести стратегическое поражение России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украина и ее союзники находятся в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражении России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Новая редакция плана Трампа не обсуждалась с Россией, заявил Путин
В миреРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
