20:43 21.11.2025 (обновлено: 20:44 21.11.2025)
План Трампа по урегулированию обсуждался до встречи на Аляске, заявил Путин
План Трампа по урегулированию обсуждался до встречи на Аляске, заявил Путин
в мире
украина
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
в мире, украина, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
План Трампа по урегулированию обсуждался до встречи на Аляске, заявил Путин

Путин: мирный план Трампа по Украине обсуждался до встречи на Аляске

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске. И в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Матвиенко задала Путину вопрос об отношении к плану Трампа по Украине
В миреУкраинаАляскаРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
