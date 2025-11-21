https://ria.ru/20251121/putin-2056710250.html
План Трампа по урегулированию обсуждался до встречи на Аляске, заявил Путин
Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
