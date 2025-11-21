https://ria.ru/20251121/putin-2056539979.html
Труд поисковиков проекта "Вахта памяти" достоин признания, заявил Путин
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного мероприятия, посвящённого закрытию Всероссийской акции "Вахта памяти-2025", отметив, что труд поисковиков проекта достоин самого искреннего признания.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"На протяжении многих лет ваш масштабный, востребованный проект объединяет в своих рядах неравнодушных, целеустремлённых людей, которые глубоко чувствуют личную сопричастность к судьбе Родины, ответственность перед поколениями наших отцов, дедов и прадедов, победивших нацизм и милитаризм, за сбережение исторической памяти, правды о героических событиях Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме.
Путин
отметил, что поисковое движение России
охватывает громадное пространство ‒ от западных до дальневосточных рубежей страны. Патриотические, просветительские инициативы участников проекта, по словам президента, служат важному, благородному делу, помогают открывать новые, ранее неизвестные страницы ратной летописи Отчизны, увековечивать имена павших героев.
"Такой неустанный, кропотливый труд достоин самого искреннего признания. Уверен, что в ходе нынешней встречи, проходящей в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, участники церемонии подведут ключевые итоги своей работы, наметят планы на будущий поисковый сезон. Желаю вам плодотворного общения и успехов", - добавил глава государства.