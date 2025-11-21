Прокурор потребовал до 9,5 года обвиняемым в афере с квартирой Долиной

Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы. Архивное фото

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прокурор потребовал сроки от 6 до 9,5 лет обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы певицы Ларисы Долиной, сообщает подмосковная прокуратура.

"Государственное обвинение просит суд назначить подсудимым следующие наказания: Цырульниковой — 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей; Леонтьеву — 7 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей; Каменецкому — 7 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей; Основе — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, обвинение ходатайствует об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.

Как рассказали в прокуратуре, соучастники аналогично совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона у жительницы Балашихи . В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.

"Однако, когда балашихинку пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов рублей, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы", - добавляется в сообщении.

Процесс проходит в закрытом режиме. Приступить к рассмотрению у суда получилось не с первой попытки, но зато само судебное следствие заняло меньше двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката Долиной , поскольку певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.

По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.