Прокурор потребовал до 9,5 года обвиняемым в афере с квартирой Долиной

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прокурор потребовал сроки от 6 до 9,5 лет обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы певицы Ларисы Долиной, сообщает подмосковная прокуратура.
"Государственное обвинение просит суд назначить подсудимым следующие наказания: Цырульниковой — 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей; Леонтьеву — 7 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей; Каменецкому — 7 лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей; Основе — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, обвинение ходатайствует об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.
"Однако, когда балашихинку пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов рублей, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы", - добавляется в сообщении.
Процесс проходит в закрытом режиме. Приступить к рассмотрению у суда получилось не с первой попытки, но зато само судебное следствие заняло меньше двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката Долиной, поскольку певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.
По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
