Рейтинг@Mail.ru
"На тропу войны". Орбан выступил с жестким призывом по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/prizyv-2056673818.html
"На тропу войны". Орбан выступил с жестким призывом по Украине
"На тропу войны". Орбан выступил с жестким призывом по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
"На тропу войны". Орбан выступил с жестким призывом по Украине
Европе нужно помешать вступить в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:43:00+03:00
2025-11-21T17:43:00+03:00
в мире
украина
европа
москва
мария захарова
урсула фон дер ляйен
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20251117/orban-2055564436.html
https://ria.ru/20251120/orban-2056233961.html
украина
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, москва, мария захарова, урсула фон дер ляйен, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, виктор орбан
В мире, Украина, Европа, Москва, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Виктор Орбан
"На тропу войны". Орбан выступил с жестким призывом по Украине

Орбан призвал не дать ЕС вступить на тропу войны с Россией

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя РИА Новости. Европе нужно помешать вступить в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"На сегодняшний день необходимо не только найти решение русско-украинского конфликта, но и остановить Европу от вступления на тропу войны", — заявил он, комментируя призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказать финансовую помощь Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Еще один ящик водки". Орбан жестко ответил фон дер Ляйен
17 ноября, 20:06
Орбан считает, что своими действиями европейские лидеры строят военную экономику.
Ранее Reuters сообщило, что фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования Украины, призвав их срочно принять решение.
В публикации указали три возможных варианта финансирования, предложенных главой ЕК: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
20 ноября, 10:57
 
В миреУкраинаЕвропаМоскваМария ЗахароваУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала