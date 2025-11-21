"На тропу войны". Орбан выступил с жестким призывом по Украине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Европе нужно помешать вступить в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"На сегодняшний день необходимо не только найти решение русско-украинского конфликта, но и остановить Европу от вступления на тропу войны", — заявил он, комментируя призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказать финансовую помощь Украине.
Орбан считает, что своими действиями европейские лидеры строят военную экономику.
Ранее Reuters сообщило, что фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования Украины, призвав их срочно принять решение.
В публикации указали три возможных варианта финансирования, предложенных главой ЕК: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.