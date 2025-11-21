https://ria.ru/20251121/prigovor-2056561321.html
И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор
И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор - РИА Новости, 21.11.2025
И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор
И.о. вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, пил кофе, пока слушал свой приговор, а дослушав начал аплодировать. РИА Новости, 21.11.2025
УФА, 21 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, слушая обвинительный приговор по делу о взяточничестве, пил кофе, а дослушав, зааплодировал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ленинский районный суд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей. Также суд лишил его почётных званий и государственных наград республики Башкортостан. У чиновника конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставропольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.
Ленинский районный суд Уфы
приговорил его к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей по делу о взятке. Кроме того, его лишили почётных званий и госнаград республики Башкортостан
. У него конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, дорогие часы и технику.
Слушая приговор, Марзаев выглядел спокойным и пил кофе. Когда судья завершил чтение, он демонстративно зааплодировал.
Марзаев утверждает. что посвятит жизнь тому, чтобы доказать свою невиновность и 2поквитаться с обидчиками".
Как полагает следствие, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Вину он отрицает.
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ
сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве
