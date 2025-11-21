И.о. вице-премьера Башкирии пил кофе, слушая свой приговор

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

УФА, 21 ноя - РИА Новости. И.о. вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев, пил кофе, пока слушал свой приговор, а дослушав начал аплодировать.

Ленинский районный суд Уфы приговорил его к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей по делу о взятке. Кроме того, его лишили почётных званий и госнаград республики Башкортостан . У него конфисковали жилые и нежилые здания, земельные участки, дорогие часы и технику.

Слушая приговор, Марзаев выглядел спокойным и пил кофе. Когда судья завершил чтение, он демонстративно зааплодировал.

Марзаев утверждает. что посвятит жизнь тому, чтобы доказать свою невиновность и 2поквитаться с обидчиками".

Как полагает следствие, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Вину он отрицает.

По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.