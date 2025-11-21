Рейтинг@Mail.ru
Токаев поддержал усилия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
13:26 21.11.2025
Токаев поддержал усилия Трампа по урегулированию на Украине
Токаев поддержал усилия Трампа по урегулированию на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию, а также... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, сша, армения, казахстан, касым-жомарт токаев, дональд трамп, никол пашинян
В мире, США, Армения, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп, Никол Пашинян
Токаев поддержал усилия Трампа по урегулированию на Украине

Токаев поддержал усилия Трампа по украинскому урегулированию

АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию, а также представленному США плану, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план", - сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится с визитом в Астане.
Токаев отметил, что состоялся обмен мнениями с премьером Армении по актуальной региональной и международной повестке, отмечена схожесть позиций по многим вопросам.
Cаммит Центральная Азия – США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Кремле видели приветствие Токаева Трампу во время визита в Вашингтон
11 ноября, 23:22
 
