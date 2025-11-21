https://ria.ru/20251121/pozhar-2056710761.html
В Ингушетии при пожаре в частном доме один ребенок погиб, трое пострадали
В Ингушетии при пожаре в частном доме один ребенок погиб, трое пострадали
Один ребенок погиб, еще трое пострадали в результате пожара в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 21.11.2025
В Ингушетии при пожаре в частном доме один ребенок погиб, трое пострадали
В Ингушетии при пожаре в частном доме погиб ребенок и еще три пострадали
НАЛЬЧИК, 21 ноя - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще трое пострадали в результате пожара в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
"Сегодня вечером, примерно в 18.14 мск в сельском поселении Экажево по адресу ул. Первомайская, 1, произошел пожар в частном жилом доме… Площадь возгорания составила 40 квадратных метров… В результате происшествия пострадали четверо несовершеннолетних детей. К сожалению, один ребенок скончался на месте", - говорится в сообщении
Уточняется, что трое других детей доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани
, по предварительной информации, дети отравились продуктами горения, их состояние удовлетворительное
"На месте работают оперативные службы для установления всех обстоятельств и причин возгорания", - отметили в ведомстве.
По данным регионального СУ СК РФ, с места происшествия в больницу доставили четырех малолетних детей в возрасте от года до пяти лет, но, несмотря на принятые меры, ребенок 2021 года рождения скончался, не приходя в сознание.
Ведомство, как и региональная прокуратура, проводит проверку по факту гибели ребенка.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - заявили в прокуратуре региона.