В Ингушетии при пожаре в частном доме один ребенок погиб, трое пострадали

НАЛЬЧИК, 21 ноя - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще трое пострадали в результате пожара в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.

"Сегодня вечером, примерно в 18.14 мск в сельском поселении Экажево по адресу ул. Первомайская, 1, произошел пожар в частном жилом доме… Площадь возгорания составила 40 квадратных метров… В результате происшествия пострадали четверо несовершеннолетних детей. К сожалению, один ребенок скончался на месте", - говорится в сообщении

Уточняется, что трое других детей доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани , по предварительной информации, дети отравились продуктами горения, их состояние удовлетворительное

"На месте работают оперативные службы для установления всех обстоятельств и причин возгорания", - отметили в ведомстве.

По данным регионального СУ СК РФ, с места происшествия в больницу доставили четырех малолетних детей в возрасте от года до пяти лет, но, несмотря на принятые меры, ребенок 2021 года рождения скончался, не приходя в сознание.

Ведомство, как и региональная прокуратура, проводит проверку по факту гибели ребенка.