Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии при пожаре в частном доме один ребенок погиб, трое пострадали - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 21.11.2025 (обновлено: 22:07 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/pozhar-2056710761.html
В Ингушетии при пожаре в частном доме один ребенок погиб, трое пострадали
В Ингушетии при пожаре в частном доме один ребенок погиб, трое пострадали - РИА Новости, 21.11.2025
В Ингушетии при пожаре в частном доме один ребенок погиб, трое пострадали
Один ребенок погиб, еще трое пострадали в результате пожара в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T20:46:00+03:00
2025-11-21T22:07:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
назрань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012887097_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_3f2fb4976593f6cd41c9f6d995945188.jpg
https://ria.ru/20251121/peterburg-2056541481.html
республика ингушетия
россия
назрань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012887097_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_e404c6adfc3bc15eba0931405fd2e959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), назрань
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Назрань
В Ингушетии при пожаре в частном доме один ребенок погиб, трое пострадали

В Ингушетии при пожаре в частном доме погиб ребенок и еще три пострадали

© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Никонов
Перейти в медиабанк
Пожарная машина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 21 ноя - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще трое пострадали в результате пожара в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
"Сегодня вечером, примерно в 18.14 мск в сельском поселении Экажево по адресу ул. Первомайская, 1, произошел пожар в частном жилом доме… Площадь возгорания составила 40 квадратных метров… В результате происшествия пострадали четверо несовершеннолетних детей. К сожалению, один ребенок скончался на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трое других детей доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, по предварительной информации, дети отравились продуктами горения, их состояние удовлетворительное
"На месте работают оперативные службы для установления всех обстоятельств и причин возгорания", - отметили в ведомстве.
По данным регионального СУ СК РФ, с места происшествия в больницу доставили четырех малолетних детей в возрасте от года до пяти лет, но, несмотря на принятые меры, ребенок 2021 года рождения скончался, не приходя в сознание.
Ведомство, как и региональная прокуратура, проводит проверку по факту гибели ребенка.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - заявили в прокуратуре региона.
Возгорание в торговом комплексе Кубатура в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В ТЦ в Петербурге произошел пожар
Вчера, 11:38
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Назрань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала