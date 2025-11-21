В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кровля четырехэтажного частично нежилого здания 1933 года постройки загорелась в Махачкале на площади 350 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.