В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания
Кровля четырехэтажного частично нежилого здания 1933 года постройки загорелась в Махачкале на площади 350 квадратных метров, открытое горение ликвидировано,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T05:06:00+03:00
2025-11-21T05:06:00+03:00
2025-11-21T05:06:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
республика дагестан
россия
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания на площади 350 квадратов