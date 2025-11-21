Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/pozhar-2056486326.html
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания - РИА Новости, 21.11.2025
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания
Кровля четырехэтажного частично нежилого здания 1933 года постройки загорелась в Махачкале на площади 350 квадратных метров, открытое горение ликвидировано,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T05:06:00+03:00
2025-11-21T05:06:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_6:98:2413:1452_1920x0_80_0_0_963e56a35d75337b0429619f6d99db82.jpg
https://ria.ru/20251119/ballon-2056025204.html
https://ria.ru/20251101/pozhar-2052444270.html
махачкала
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания

В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания на площади 350 квадратов

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кровля четырехэтажного частично нежилого здания 1933 года постройки загорелась в Махачкале на площади 350 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.
Махачкале загорелась кровля четырехэтажного частично нежилого здания 1933 года постройки. Площадь пожара составляет около 350 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ликвидация пожара в пекарне рядом с магазином Магнит в Сургуте - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Появились подробности о пожаре в Сургуте
19 ноября, 14:53
В региональном главке МЧС отметили, что ведутся работы по полной ликвидации пожара. Пострадавших нет. Проведена эвакуация населения с первого этажа.
К тушению пожара привлечены 35 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники, добавили в ведомстве.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Пожар произошел в заброшенном здании в Дагестане
1 ноября, 23:40
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала