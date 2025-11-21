Клубы АПЛ проголосовали против введения потолка зарплат

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за новые правила коэффициента затрат на состав (SCR), но отклонили предложение о возможном введении потолка зарплат с сезона-2026/27, сообщает Sky Sports.

Новые правила SCR, которые заменят текущие правила финансовой устойчивости, позволят клубам тратить до 85% своего дохода на связанные с составом затраты, включающие в себя зарплаты игроков, амортизацию трансферов и выплаты агентам. Эти показатели будут отслеживаться каждый сезон. За новые правила проголосовали 14 клубов АПЛ из 20.

Если клуб превысит "зеленый порог" в 85%, на него налагается денежный штраф. За превышение более чем на 30% сверх установленного лимита предусмотрено снятие очков (6 очков плюс по одному очку за каждые 6,5 млн фунтов стерлингов сверх абсолютного лимита).