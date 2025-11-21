Рейтинг@Mail.ru
Клубы АПЛ проголосовали против введения потолка зарплат - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:40 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/potolok-2056672157.html
Клубы АПЛ проголосовали против введения потолка зарплат
Клубы АПЛ проголосовали против введения потолка зарплат - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Клубы АПЛ проголосовали против введения потолка зарплат
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за новые правила коэффициента затрат на состав (SCR), но отклонили предложение о возможном введении потолка... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T17:40:00+03:00
2025-11-21T17:40:00+03:00
футбол
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155343/10/1553431066_0:287:2710:1811_1920x0_80_0_0_3d49ea5dfdd6241fc802c331d3c14865.jpg
/20251121/palmer-2056588753.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155343/10/1553431066_0:0:2710:2034_1920x0_80_0_0_ea96ccb8615a4a8cbdbe4117c2f75763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
английская премьер-лига (апл)
Футбол, Английская премьер-лига (АПЛ)
Клубы АПЛ проголосовали против введения потолка зарплат

Клубы АПЛ не поддержали введение потолка зарплат

© JOHN SIBLEYХосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© JOHN SIBLEY
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за новые правила коэффициента затрат на состав (SCR), но отклонили предложение о возможном введении потолка зарплат с сезона-2026/27, сообщает Sky Sports.
Новые правила SCR, которые заменят текущие правила финансовой устойчивости, позволят клубам тратить до 85% своего дохода на связанные с составом затраты, включающие в себя зарплаты игроков, амортизацию трансферов и выплаты агентам. Эти показатели будут отслеживаться каждый сезон. За новые правила проголосовали 14 клубов АПЛ из 20.
Если клуб превысит "зеленый порог" в 85%, на него налагается денежный штраф. За превышение более чем на 30% сверх установленного лимита предусмотрено снятие очков (6 очков плюс по одному очку за каждые 6,5 млн фунтов стерлингов сверх абсолютного лимита).
В то же время клубы отклонили предложение о введении потолка зарплат - ограничение расходов на содержание состава суммой, в пять раз превышающей наименьшую из полученных от АПЛ. Против этой системы проголосовали 12 клубов лиги при семи поддержавших и одном воздержавшемся.
Коул Палмер - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Лидер "Челси" пропустит матчи с "Арсеналом" и "Барселоной" из-за травмы
21 ноября, 14:18
 
ФутболАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала