https://ria.ru/20251121/potolok-2056672157.html
Клубы АПЛ проголосовали против введения потолка зарплат
Клубы АПЛ проголосовали против введения потолка зарплат - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Клубы АПЛ проголосовали против введения потолка зарплат
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за новые правила коэффициента затрат на состав (SCR), но отклонили предложение о возможном введении потолка... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T17:40:00+03:00
2025-11-21T17:40:00+03:00
2025-11-21T17:40:00+03:00
футбол
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155343/10/1553431066_0:287:2710:1811_1920x0_80_0_0_3d49ea5dfdd6241fc802c331d3c14865.jpg
/20251121/palmer-2056588753.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155343/10/1553431066_0:0:2710:2034_1920x0_80_0_0_ea96ccb8615a4a8cbdbe4117c2f75763.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
английская премьер-лига (апл)
Футбол, Английская премьер-лига (АПЛ)
Клубы АПЛ проголосовали против введения потолка зарплат
Клубы АПЛ не поддержали введение потолка зарплат
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за новые правила коэффициента затрат на состав (SCR), но отклонили предложение о возможном введении потолка зарплат с сезона-2026/27, сообщает Sky Sports.
Новые правила SCR, которые заменят текущие правила финансовой устойчивости, позволят клубам тратить до 85% своего дохода на связанные с составом затраты, включающие в себя зарплаты игроков, амортизацию трансферов и выплаты агентам. Эти показатели будут отслеживаться каждый сезон. За новые правила проголосовали 14 клубов АПЛ
из 20.
Если клуб превысит "зеленый порог" в 85%, на него налагается денежный штраф. За превышение более чем на 30% сверх установленного лимита предусмотрено снятие очков (6 очков плюс по одному очку за каждые 6,5 млн фунтов стерлингов сверх абсолютного лимита).
В то же время клубы отклонили предложение о введении потолка зарплат - ограничение расходов на содержание состава суммой, в пять раз превышающей наименьшую из полученных от АПЛ. Против этой системы проголосовали 12 клубов лиги при семи поддержавших и одном воздержавшемся.