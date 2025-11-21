В Польше начали спецоперацию после взрыва на железной дороге

«

"В связи с актами диверсий террористического характера, которые произошли на территории железнодорожной инфраструктуры, главный комендант полиции обратился к министру внутренних дел и администрации с просьбой поддержать действия полиции солдатами Вооруженных сил Польши. Сегодня главный комендант полиции приказал провести полицейскую операцию под кодовым названием "Путь", — говорится в сообщении.