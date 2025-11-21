ВАРШАВА, 21 ноя — РИА Новости. В Польше начали спецоперацию после взрыва на ведущих на Украину железнодорожных путях, сообщила главная комендатура полиции.
«
"В связи с актами диверсий террористического характера, которые произошли на территории железнодорожной инфраструктуры, главный комендант полиции обратился к министру внутренних дел и администрации с просьбой поддержать действия полиции солдатами Вооруженных сил Польши. Сегодня главный комендант полиции приказал провести полицейскую операцию под кодовым названием "Путь", — говорится в сообщении.
Цель — противодействие диверсиям на железнодорожной инфраструктуре, защита безопасности и общественного порядка.
Различные службы будут совместно вести наблюдение, патрулирование, а также немедленно реагировать в случае угрозы безопасности с использованием воздушных судов.
Полиция Мазовецкого воеводства 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер-министр Дональд Туск сообщил, что причиной повреждения стал подрыв. Во вторник он заявил, что, по данным следствия, диверсию совершили двое украинцев, которые якобы сотрудничали с Россией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в этой ситуации. Он также отметил, что Польша обвиняет Россию во всех проявлениях гибридной войны.
Варшава не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.