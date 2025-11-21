Рейтинг@Mail.ru
В Пекине пройдет модный показ дизайнеров и дегустация российских продуктов - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/pokaz-2056620420.html
В Пекине пройдет модный показ дизайнеров и дегустация российских продуктов
В Пекине пройдет модный показ дизайнеров и дегустация российских продуктов - РИА Новости, 21.11.2025
В Пекине пройдет модный показ дизайнеров и дегустация российских продуктов
Масштабное мероприятие под эгидой национального бренда "Сделано в России" Discover Russia, которое объединит показ российских дизайнеров, дегустацию продукции... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:47:00+03:00
2025-11-21T15:47:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
пекин
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024220933_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_7a2c421a8110f303b1dc4e9736734428.jpg
https://ria.ru/20251121/kharbin-2056555685.html
https://ria.ru/20251113/nagrada-2054703031.html
россия
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024220933_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_04b8f727b72c730b9f1bef32ee00f118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, пекин, китай
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Пекин, Китай
В Пекине пройдет модный показ дизайнеров и дегустация российских продуктов

В Пекине пройдет модный показ дизайнеров и презентация-дегустация продуктов РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России"
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Масштабное мероприятие под эгидой национального бренда "Сделано в России" Discover Russia, которое объединит показ российских дизайнеров, дегустацию продукции отечественных компаний АПК и деловые встречи, пройдет в Пекине 12 декабря на площадке посольства России, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на встрече с представителями легкой промышленности и креативных индустрий, которая состоялась в рамках IV форума "Содружество моды".
«
"Событие станет частью перекрестных годов культуры России и Китая и продолжит серии инициатив по продвижению бренда Made in Russia в Поднебесной. Организатором выступит Российский экспортный центр", - рассказала Никишина.
"Продвижение российского экспорта сегодня - это не только контракты на сырье и промышленные товары, но и интеграция нашей культуры, традиций и креативных индустрий. Китайский рынок обладает огромным потенциалом для российских дизайнеров, производителей продуктов питания и высококачественных потребительских товаров. Мероприятие в Пекине, проходящее в рамках годов культуры, позволит нам показать, что Made in Russia - это синоним качества, инноваций и уникального стиля. Мы создаем не просто торговые связи, а формируем мост культурного и экономического доверия", - отметила генеральный директор РЭЦ.
Мероприятие познакомит китайскую аудиторию с современным обликом России, отечественной модной индустрией, а также гастрономией и кулинарными традициями разных регионов.
Открытие розничного магазина под национальным брендом Сделано в России в Харбине - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Харбине открылся розничный магазин "Сделано в России"
Вчера, 12:38
В рамках шоу будут представлены коллекции более 20 российских брендов - от небольших региональных до крупных известных имен. В их числе, например, "Елецкие кружева", "Торжогские золотошвеи", "Нижегородская вышивка", София Енидунаева, JM Sudio, "Дом янтарной моды", Polina Repik и другие.
Представители бизнеса примут участие в деловых переговорах с потенциальными партнерами из Китая. Это позволит укрепить позиции российских компаний на международном уровне и реализовать экспортный потенциал креативных индустрий.
Также для гостей будут организованы дегустационные сеты, которые позволят "вкусить Россию" в прямом смысле слова: попробовать продукцию от компаний "Мираторг", "Белевская пастила", "Логика молока", "Русский краб", "Объединенные кондитеры" и других. Также будут проведены B2B-переговоры с сектором АПК.
Мероприятие пройдет в рамках программы продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России". Координатором программы выступает Минпромторг РФ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", оператор - РЭЦ. С 2017 года программа помогает компаниям выходить на новые рынки и укреплять доверие потребителей. Роль инициатив РЭЦ в расширении ассортимента российского экспорта в Китай отметили на высшем уровне в ходе встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2025 году.
Узнать больше о "Сделано в России" можно на официальном сайте.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
РЭЦ получил Golden Apple Award за Сделано в России на FHC Shanghai 2025 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
РЭЦ получил Golden Apple Award за "Сделано в России" на FHC Shanghai 2025
13 ноября, 11:45
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияПекинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала