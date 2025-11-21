В Пекине пройдет модный показ дизайнеров и дегустация российских продуктов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Масштабное мероприятие под эгидой национального бренда "Сделано в России" Discover Russia, которое объединит показ российских дизайнеров, дегустацию продукции отечественных компаний АПК и деловые встречи, пройдет в Пекине 12 декабря на площадке посольства России, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на встрече с представителями легкой промышленности и креативных индустрий, которая состоялась в рамках IV форума "Содружество моды".
"Продвижение российского экспорта сегодня - это не только контракты на сырье и промышленные товары, но и интеграция нашей культуры, традиций и креативных индустрий. Китайский рынок обладает огромным потенциалом для российских дизайнеров, производителей продуктов питания и высококачественных потребительских товаров. Мероприятие в Пекине, проходящее в рамках годов культуры, позволит нам показать, что Made in Russia - это синоним качества, инноваций и уникального стиля. Мы создаем не просто торговые связи, а формируем мост культурного и экономического доверия", - отметила генеральный директор РЭЦ.
Мероприятие познакомит китайскую аудиторию с современным обликом России, отечественной модной индустрией, а также гастрономией и кулинарными традициями разных регионов.
В рамках шоу будут представлены коллекции более 20 российских брендов - от небольших региональных до крупных известных имен. В их числе, например, "Елецкие кружева", "Торжогские золотошвеи", "Нижегородская вышивка", София Енидунаева, JM Sudio, "Дом янтарной моды", Polina Repik и другие.
Представители бизнеса примут участие в деловых переговорах с потенциальными партнерами из Китая. Это позволит укрепить позиции российских компаний на международном уровне и реализовать экспортный потенциал креативных индустрий.
Также для гостей будут организованы дегустационные сеты, которые позволят "вкусить Россию" в прямом смысле слова: попробовать продукцию от компаний "Мираторг", "Белевская пастила", "Логика молока", "Русский краб", "Объединенные кондитеры" и других. Также будут проведены B2B-переговоры с сектором АПК.
Мероприятие пройдет в рамках программы продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России". Координатором программы выступает Минпромторг РФ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", оператор - РЭЦ. С 2017 года программа помогает компаниям выходить на новые рынки и укреплять доверие потребителей. Роль инициатив РЭЦ в расширении ассортимента российского экспорта в Китай отметили на высшем уровне в ходе встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2025 году.
Узнать больше о "Сделано в России" можно на официальном сайте.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".