В Пекине пройдет модный показ дизайнеров и дегустация российских продуктов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Масштабное мероприятие под эгидой национального бренда "Сделано в России" Discover Russia, которое объединит показ российских дизайнеров, дегустацию продукции отечественных компаний АПК и деловые встречи, пройдет в Пекине 12 декабря на площадке посольства России, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на встрече с представителями легкой промышленности и креативных индустрий, которая состоялась в рамках IV форума "Содружество моды".

« "Событие станет частью перекрестных годов культуры России Китая и продолжит серии инициатив по продвижению бренда Made in Russia в Поднебесной. Организатором выступит Российский экспортный центр", - рассказала Никишина

"Продвижение российского экспорта сегодня - это не только контракты на сырье и промышленные товары, но и интеграция нашей культуры, традиций и креативных индустрий. Китайский рынок обладает огромным потенциалом для российских дизайнеров, производителей продуктов питания и высококачественных потребительских товаров. Мероприятие в Пекине , проходящее в рамках годов культуры, позволит нам показать, что Made in Russia - это синоним качества, инноваций и уникального стиля. Мы создаем не просто торговые связи, а формируем мост культурного и экономического доверия", - отметила генеральный директор РЭЦ.

Мероприятие познакомит китайскую аудиторию с современным обликом России, отечественной модной индустрией, а также гастрономией и кулинарными традициями разных регионов.

В рамках шоу будут представлены коллекции более 20 российских брендов - от небольших региональных до крупных известных имен. В их числе, например, "Елецкие кружева", "Торжогские золотошвеи", "Нижегородская вышивка", София Енидунаева, JM Sudio, "Дом янтарной моды", Polina Repik и другие.

Представители бизнеса примут участие в деловых переговорах с потенциальными партнерами из Китая. Это позволит укрепить позиции российских компаний на международном уровне и реализовать экспортный потенциал креативных индустрий.

Также для гостей будут организованы дегустационные сеты, которые позволят "вкусить Россию" в прямом смысле слова: попробовать продукцию от компаний " Мираторг ", "Белевская пастила", "Логика молока", "Русский краб", " Объединенные кондитеры " и других. Также будут проведены B2B-переговоры с сектором АПК.

Мероприятие пройдет в рамках программы продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России". Координатором программы выступает Минпромторг РФ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", оператор - РЭЦ. С 2017 года программа помогает компаниям выходить на новые рынки и укреплять доверие потребителей. Роль инициатив РЭЦ в расширении ассортимента российского экспорта в Китай отметили на высшем уровне в ходе встречи Владимира Путина Си Цзиньпина в 2025 году.

Узнать больше о "Сделано в России" можно на официальном сайте.