Почти 20 тысяч подростков получили трудовой опыт в Тверской области за год

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В этом году на территории Тверской области трудовой опыт получили 19846 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел заседание президиума регионального правительства. Рассмотрены вопросы, связанные с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, развитием экономики, обеспечением временного трудоустройства подростков.
В Верхневолжье в сфере трудовой занятости подростков выстроена комплексная работа, что соответствует целям президентского национального проекта "Кадры".
Врио губернатора одним из приоритетов в работе регионального правительства обозначил молодежную политику, создание условий для обеспечения выбора молодыми людьми будущей профессии.
В этом году в Верхневолжье трудовой опыт в свободное от учебы время уже получили 19846 жителей региона в возрасте от 14 до 18 лет, из них в бюджетной сфере было занято 13 389 подростков, во внебюджетной – 6457.
Действует региональная система поддержки предприятий, участвующих в данной программе. Работодателю возмещаются затраты на компенсацию заработной платы подростов в размере МРОТ, оплату работы наставников, на предоставление ребятам горячего питания (для работающих более четырех часов в день). Возмещение затрат получают организации внебюджетной сферы, включая некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.
Муниципальным образованиям за достижение наилучших показателей, связанных с временным трудоустройством подростков, предоставляются дотации из областного бюджета. Финансовые средства, предоставленные по данному направлению, муниципалитеты могут направить на проведение профориентационных мероприятий, а также на приобретение оборудования для организации предоставления профессионального обучения.