Более 220 тысяч жителей сел Подмосковья привились от гриппа с начала года
Более 220 тысяч жителей сел Подмосковья привились от гриппа с начала года - РИА Новости, 21.11.2025
Более 220 тысяч жителей сел Подмосковья привились от гриппа с начала года
Более 220 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в деревнях и селах Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:32:00+03:00
2025-11-21T15:32:00+03:00
2025-11-21T15:32:00+03:00
Более 220 тысяч жителей сел Подмосковья привились от гриппа с начала года
Более 220 тысяч жителей деревень Подмосковья вакцинировались от гриппа
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 220 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в деревнях и селах Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках по месту прикрепления или мобильных комплексах. Жители сельских территорий могут поставить прививку в ближайшем фельдшерско-акушерском пункте или амбулатории.
"Вирусу неважно, какой образ жизни вы ведете и где проживаете. Грипп – это коварное заболевание, которое может привести к смертельно опасным осложнениям. Особенно важно прививку сделать пациентам из групп риска: лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Используемые вакцины надежно защищают от всех циркулирующих в регионе штаммов гриппа", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья
— министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с начала осени вакцинацию от гриппа в сельской местности прошли более 220 тысяч человек.
Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через регпортал Подмосковья, по телефону 122 или через чат-бот в телеграме.