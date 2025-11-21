Рейтинг@Mail.ru
Более 220 тысяч жителей сел Подмосковья привились от гриппа с начала года
15:32 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/podmoskove-2056616220.html
Более 220 тысяч жителей сел Подмосковья привились от гриппа с начала года
Более 220 тысяч жителей сел Подмосковья привились от гриппа с начала года - РИА Новости, 21.11.2025
Более 220 тысяч жителей сел Подмосковья привились от гриппа с начала года
Более 220 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в деревнях и селах Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 21.11.2025
здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Более 220 тысяч жителей сел Подмосковья привились от гриппа с начала года

Более 220 тысяч жителей деревень Подмосковья вакцинировались от гриппа

Прививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Прививка от гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 220 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в деревнях и селах Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках по месту прикрепления или мобильных комплексах. Жители сельских территорий могут поставить прививку в ближайшем фельдшерско-акушерском пункте или амбулатории.
Кампания по вакцинации от гриппа
Сделать прививку от гриппа еще не поздно, заявил Онищенко
18 ноября, 09:43
18 ноября, 09:43
"Вирусу неважно, какой образ жизни вы ведете и где проживаете. Грипп – это коварное заболевание, которое может привести к смертельно опасным осложнениям. Особенно важно прививку сделать пациентам из групп риска: лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Используемые вакцины надежно защищают от всех циркулирующих в регионе штаммов гриппа", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с начала осени вакцинацию от гриппа в сельской местности прошли более 220 тысяч человек.
Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через регпортал Подмосковья, по телефону 122 или через чат-бот в телеграме.
Медик держит шприц с вакциной
Более 4,1 миллиона человек уже привились от гриппа в Подмосковье
17 ноября, 17:29
17 ноября, 17:29
 
