Более 220 тысяч жителей сел Подмосковья привились от гриппа с начала года

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 220 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в деревнях и селах Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках по месту прикрепления или мобильных комплексах. Жители сельских территорий могут поставить прививку в ближайшем фельдшерско-акушерском пункте или амбулатории.

"Вирусу неважно, какой образ жизни вы ведете и где проживаете. Грипп – это коварное заболевание, которое может привести к смертельно опасным осложнениям. Особенно важно прививку сделать пациентам из групп риска: лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Используемые вакцины надежно защищают от всех циркулирующих в регионе штаммов гриппа", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что с начала осени вакцинацию от гриппа в сельской местности прошли более 220 тысяч человек.