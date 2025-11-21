Около 33 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Порядка 33 тысяч человек воспользовались речным транспортом в Подмосковье в сезон водной пассажирской навигации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что в регионе завершился сезон навигации, который стартовал в мае. За это время пассажиры воспользовались тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине, а речной транспорт совершил более 4 тысяч кругорейсов. В этом году теплоход "Стриж-7" совершил последний рейс 20 ноября.

"Ежегодно с 1 мая в Подмосковье стартует сезон водной навигации. В этом году речным транспортом воспользовались порядка 33 тысяч человек. Основной поток зафиксирован на маршруте в Лыткарине – свыше 17 тысяч пассажиров, в Серпухове и Коломне за сезон перевезено свыше 15,6 тысячи человек", – указал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что чаще всего пассажиры пользовались водными маршрутами в июле – 8,6 тысячи раз. Речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного общественного транспорта.

В конце сентября свою работу завершили два маршрута в Коломне и Серпухове. Следующий сезон водной навигации начнется 1 мая 2026 года.