https://ria.ru/20251121/podmoskove-2056611166.html
Около 33 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье
Около 33 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2025
Около 33 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье
Порядка 33 тысяч человек воспользовались речным транспортом в Подмосковье в сезон водной пассажирской навигации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:09:00+03:00
2025-11-21T15:09:00+03:00
2025-11-21T15:09:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912223050_0:116:3046:1829_1920x0_80_0_0_07d262589ea1f2624d83004d40bceda2.jpg
https://ria.ru/20251121/mostransavto-2056559471.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912223050_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_0001c08ccacb8e09014132bdcc1ba6bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 33 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье
Порядка 33 тысяч пассажиров прокатились на речном транспорте в Подмосковье с мая
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Порядка 33 тысяч человек воспользовались речным транспортом в Подмосковье в сезон водной пассажирской навигации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что в регионе завершился сезон навигации, который стартовал в мае. За это время пассажиры воспользовались тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине, а речной транспорт совершил более 4 тысяч кругорейсов. В этом году теплоход "Стриж-7" совершил последний рейс 20 ноября.
"Ежегодно с 1 мая в Подмосковье стартует сезон водной навигации. В этом году речным транспортом воспользовались порядка 33 тысяч человек. Основной поток зафиксирован на маршруте в Лыткарине – свыше 17 тысяч пассажиров, в Серпухове и Коломне за сезон перевезено свыше 15,6 тысячи человек", – указал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что чаще всего пассажиры пользовались водными маршрутами в июле – 8,6 тысячи раз. Речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного общественного транспорта.
В конце сентября свою работу завершили два маршрута в Коломне и Серпухове. Следующий сезон водной навигации начнется 1 мая 2026 года.
Перевозки будут организованы по трем маршрутам: "Причал Бочманово (город Коломна) – причал Притыка" на судне "Москва", "Причал город Серпухов – причал Сады" на судне "Зуша", "Причал город Лыткарино до деревни Андреевское" на катере "Стриж-7".