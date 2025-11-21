Плющев заявил, что чужое мнение не влияет на карьерные решения Овечкина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что российский форвард "Вашингтон Кэпитал" Александр Овечкин в вопросе продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не будет ориентироваться на общественное мнение.

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с "Вашингтоном".

"Он сам решит, когда, что и как, с учетом всего, что вокруг него происходит. Хоккей - контактная, травмоопасная игра. В начале сезона он получил травму и не мог сразу реализовать свой потенциал. Поэтому факторов много. И общественное мнение здесь, наверное, на втором плане - главным будет его собственное решение и решение его семьи", - сказал Плющев

Также собеседник агентства высказался о результативности Овечкина . В ночь на пятницу "Кэпиталз" обыграли " Монреаль Канадиенс " со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата. Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика , заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.

"Он игрок, который и должен забрасывать шайбы. Он уже не тот, кто должен сидеть на лавке. Он выполняет свою работу: иногда очень хорошо, иногда просто хорошо, иногда - не очень. Все нормально", - отметил Плющев.