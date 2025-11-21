https://ria.ru/20251121/plyuschev-2056618357.html
Плющев заявил, что чужое мнение не влияет на карьерные решения Овечкина
Плющев заявил, что чужое мнение не влияет на карьерные решения Овечкина - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Плющев заявил, что чужое мнение не влияет на карьерные решения Овечкина
Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что российский форвард "Вашингтон Кэпитал" Александр Овечкин в вопросе продолжения карьеры в... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T15:38:00+03:00
2025-11-21T15:38:00+03:00
2025-11-21T15:38:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
владимир плющев
монреаль канадиенс
джо сакик
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051393544_0:397:2047:1548_1920x0_80_0_0_d2682e2246a8192c94e51cb7ca11d0a7.jpg
/20251121/khokkey-2056508744.html
/20251121/khokkey-2056487855.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051393544_0:387:2047:1923_1920x0_80_0_0_f8591e1498ffe2c9a4395bbd632dfaff.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр овечкин, владимир плющев, монреаль канадиенс, джо сакик, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Владимир Плющев, Монреаль Канадиенс, Джо Сакик, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Плющев заявил, что чужое мнение не влияет на карьерные решения Овечкина
Плющев считает, что чужое мнение не повлияет на решение Овечкина по будущему
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что российский форвард "Вашингтон Кэпитал" Александр Овечкин в вопросе продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не будет ориентироваться на общественное мнение.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ
и последним по действующему контракту с "Вашингтоном".
"Он сам решит, когда, что и как, с учетом всего, что вокруг него происходит. Хоккей - контактная, травмоопасная игра. В начале сезона он получил травму и не мог сразу реализовать свой потенциал. Поэтому факторов много. И общественное мнение здесь, наверное, на втором плане - главным будет его собственное решение и решение его семьи", - сказал Плющев
.
Также собеседник агентства высказался о результативности Овечкина
. В ночь на пятницу "Кэпиталз" обыграли "Монреаль Канадиенс
" со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата. Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика
, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
"Он игрок, который и должен забрасывать шайбы. Он уже не тот, кто должен сидеть на лавке. Он выполняет свою работу: иногда очень хорошо, иногда просто хорошо, иногда - не очень. Все нормально", - отметил Плющев.
В лиге Овечкин удостоился звания лучшего новичка ("Колдер Трофи"), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата ("Арт Росс Трофи"), девять раз был лучшим снайпером ("Морис Ришар Трофи"), трижды признавался самым ценным игроком сезона ("Харт Трофи") и самым выдающимся игроком сезона по версии профсоюза хоккеистов НХЛ ("Тед Линдсей Эворд"), один раз - лучшим игроком плей-офф ("Конн Смайт Трофи"). В 2018 году игрок стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Кэпиталз", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ.