В Петербурге нашли шведскую водопроводную систему XVII века
В Петербурге нашли шведскую водопроводную систему XVII века
В Петербурге нашли шведскую водопроводную систему XVII века
21.11.2025
2025-11-21T23:05:00+03:00
2025-11-21T23:05:00+03:00
2025-11-21T23:05:00+03:00
В Петербурге археологи нашли водопроводные трубы XVII века
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Археологи в ходе раскопок на территории бывшего города Ниена в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга обнаружили деревянные водопроводные трубы XVII века, сообщил ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга".
"В этом сезоне археологи работали на Охтинском мысе, на территории древнего шведского города Ниен. И сделали находку, которая переносит нас в начало XVII века: обнаружено 80 метров прекрасно сохранившихся деревянных водопроводных труб, выполненных по удивительно продвинутой для своего времени технологии", - говорится в сообщении.
Археологи установили, что эти коммуникации были частью уникальной дренажной системы Ниена.
На этой неделе часть находки была передана Музею воды петербургского водоканала.
"Шведские мастера брали цельные стволы дерева, раскалывали их пополам, выдалбливали сердцевину, а затем соединяли части обратно. Чтобы вода не просачивалась, трубы оборачивали берестой — природным гидроизоляционным материалом. Благодаря плотному грунтовому слою деревянные трубы пролежали в земле более 400 лет", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты просушивают и обрабатывают артефакты. Древесина должна пройти консервацию, чтобы спустя четыре века стать музейным экспонатом.
Торговый город Ниен был основан в 1632 году на правом берегу Охты по приказу шведского короля Густава II Адольфа. Население города занималось торговлей, ремеслами, земледелием, рыболовством и судовождением. В центре его располагались ратуша, две лютеранские кирхи, школа, порт и торговая площадь. Застройка формировалась вдоль реки Охты и Черного ручья, а также дорог, ведущих к Выборгу
, Кексгольму и Нотеборгу. После взятия русскими войсками Нотеборга население Ниенштадта было эвакуировано, а сам город — сожжен в октябре 1702 года по приказу шведского коменданта.