Предметного обсуждения пунктов плана США не было, заявил Песков - РИА Новости, 21.11.2025
14:35 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/peskov-2056594814.html
Предметного обсуждения пунктов плана США не было, заявил Песков
Предметного обсуждения пунктов плана США не было, заявил Песков
2025-11-21T14:35:00+03:00
2025-11-21T14:35:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
дмитрий песков
сша
в мире, россия, москва, украина, дмитрий песков, сша
В мире, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Песков, США
Предметного обсуждения пунктов плана США не было, заявил Песков

Песков: предметного обсуждения пунктов плана США по урегулированию не было

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва официально ничего не получала относительно американского плана по урегулированию на Украине, предметного обсуждения пунктов не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Официально мы ничего не получали, и мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали, и предметного обсуждения этих пунктов не было", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, участвовала ли Россия в разработке этих инициатив.
Россия полностью открыта для мирных переговоров по Украине, заявил Песков
