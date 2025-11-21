Встреча Путина и Трампа нужна, заявил Песков

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна, но ей предшествует большая домашняя работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Архивное фото