МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Есть определенные соображения США насчет украинского урегулирования, но предметно сейчас ничего не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20251121/peskov-2056592276.html
Соображения США по урегулированию не обсуждались, сообщил Песков
2025-11-21T14:26:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251121/moskva-2056591818.html
в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков
Дмитрий Песков. Архивное фото