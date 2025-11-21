Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявления о подписании Киевом плана США в ноябре
14:24 21.11.2025 (обновлено: 14:30 21.11.2025)
В Кремле прокомментировали заявления о подписании Киевом плана США в ноябре
В Кремле прокомментировали заявления о подписании Киевом плана США в ноябре - РИА Новости, 21.11.2025
В Кремле прокомментировали заявления о подписании Киевом плана США в ноябре
В Кремле не знают, на чем основываются сообщения СМИ, что США якобы ожидают подписания Киевом "мирного плана" американского лидера Дональда Трампа до 27 ноября, РИА Новости, 21.11.2025
в мире
сша
украина
киев
дмитрий песков
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
сша
украина
киев
в мире, сша, украина, киев, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали заявления о подписании Киевом плана США в ноябре

Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Кремле не знают, на чем основываются сообщения СМИ, что США якобы ожидают подписания Киевом "мирного плана" американского лидера Дональда Трампа до 27 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Телеканал Sky News со ссылкой на источники в ЕС сообщил, что Трамп может провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским на следующей неделе для обсуждения предлагаемого США плана по урегулированию на Украине. Как сообщают СМИ, США ожидают, что Украина подпишет мирный план до 27 ноября.
"Мы не знаем, на чем основываются СМИ, когда дают такое сообщение, поэтому здесь разделять нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, разделяют ли такой оптимистичный настрой в Кремле.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
В миреСШАУкраинаКиевДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
