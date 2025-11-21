В Кремле прокомментировали заявления о подписании Киевом плана США в ноябре

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Кремле не знают, на чем основываются сообщения СМИ, что США якобы ожидают подписания Киевом "мирного плана" американского лидера Дональда Трампа до 27 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.