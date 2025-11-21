Рейтинг@Mail.ru
Стармер поучаствует в переговорах европейских лидеров по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
15:10 21.11.2025
Стармер поучаствует в переговорах европейских лидеров по Украине, пишут СМИ
в мире
украина
сша
россия
фридрих мерц
кир стармер
нато
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, фридрих мерц, кир стармер, нато
В мире, Украина, США, Россия, Фридрих Мерц, Кир Стармер, НАТО
Reuters: Стармер примет участие в переговорах лидеров ЕС по Украине

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
ЛОНДОН, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединится в пятницу к телефонному разговору канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, посвященного плану США по урегулированию на Украине, сообщает новостное агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве.
"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу примет участие в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, посвященном американо-российскому плану по прекращению войны на Украине", - говорится в сообщении агентства
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Великобритании рейтинг Стармера побил очередной антирекорд
20 ноября, 15:22
Ранее в пятницу издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц в пятницу проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Мерц отменил плановое мероприятие, чтобы присоединиться в пятницу к телефонному разговору с другими европейскими лидерами для обсуждения американского плана по мирному урегулированию на Украине. При этом агентство не уточнило, кто из европейских лидеров участвует в этом разговоре.
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СМИ: половина избирателей-лейбористов хотят отставки Стармера до выборов
18 ноября, 01:54
 
В миреУкраинаСШАРоссияФридрих МерцКир СтармерНАТО
 
 
