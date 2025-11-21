Олимпийскую чемпионку из России внесли в базу данных "Миротворца"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Трехкратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Александру Пацкевич внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Спортсменку бездоказательно обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в "участии в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России (sportwashing)".
Пацкевич завоевала золотые медали на трех Олимпийских играх подряд - в Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021).
В базу сайта также внесен российский спортивный журналист и комментатор Виктор Гусев за участие в международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава".
Сайт "Миротворец" в числе прочего огульно обвиняет российских спортсменов в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
