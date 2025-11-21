Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Париж может позволить украинским компаниям создавать оружие во Франции - РИА Новости, 21.11.2025
23:50 21.11.2025
СМИ: Париж может позволить украинским компаниям создавать оружие во Франции
Французские власти думают над тем, чтобы выдать разрешение украинским компаниям производить оружие на территории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на РИА Новости, 21.11.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Французские власти думают над тем, чтобы выдать разрешение украинским компаниям производить оружие на территории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на французских чиновников.
"Дания и Украина договорились в сентябре разрешить украинским производителям оружия начать производство в ДанииПариж рассматривает аналогичную модель, потому что некоторые инвесторы опасаются работать на Украине", - передает агентство.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
США угрожают прекратить поставки оружия Украине, пишет Reuters
Вчера, 15:58
Агентство со ссылкой на источник сообщает, что новый импульс получил также проект по стимулированию французской компании Renault к производству беспилотников.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщал, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Владимир Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Зеленский утверждает, что Украина делает около 60% оружия для ВСУ
7 сентября, 08:27
 
