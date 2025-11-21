СМИ: Париж может позволить украинским компаниям создавать оружие во Франции

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Французские власти думают над тем, чтобы выдать разрешение украинским компаниям производить оружие на территории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на французских чиновников.
Агентство со ссылкой на источник сообщает, что новый импульс получил также проект по стимулированию французской компании Renault к производству беспилотников.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщал, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Владимир Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский утверждает, что Украина делает около 60% оружия для ВСУ
7 сентября, 08:27