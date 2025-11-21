https://ria.ru/20251121/palmer-2056588753.html
Лидер "Челси" пропустит матчи с "Арсеналом" и "Барселоной" из-за травмы
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска заявил, что футболист команды Коул Палмер пропустит матч против "Арсенала" в чемпионате Англии, а также матч... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска заявил, что футболист команды Коул Палмер пропустит матч против "Арсенала" в чемпионате Англии, а также матч основного этапа Лиги чемпионов против "Барселоны" из-за перелома мизинца.
Палмер не выходил на поле с 20 сентября, тогда хавбек получил травму паха. 19 ноября англичанин принял участие в тренировке в общей группе.
«
"Он точно не сыграет против "Бернли" завтра, точно не выйдет на поле с "Барселоной" и пропустит встречу с "Арсеналом". Он повредил палец на ноге. Это перелом, он будет недоступен минимум две недели. Такое бывает, просыпаешься ночью, и ударяешься ногой в темноте", - приводит слова Марески с пресс-конференции журналист Бобби Винсент.
"Он почти залечил травму паха. Он вернулся к нам целым, что само по себе очень радостная новость, но сейчас есть проблема. В последний раз я видел его вчера утром, он был без носков, без шлепанцев, вообще без ничего. Я не знаю, как он сегодня. Это было в раздевалке. Он не хромал, выглядел нормально, но это точно был мизинец", - добавил Мареска
.
"Челси
" сыграет против "Бернли
" 22 ноября в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу
, через три дня лондонский клуб проведет домашний матч против испанской "Барселоны
", а 30 ноября примет лондонский "Арсенал
" в рамках 13-го тура АПЛ.
"Челси" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков за 11 туров.