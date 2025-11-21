Рейтинг@Mail.ru
На заводе в Пакистане прогремел взрыв газа, погибли не менее 15 человек - РИА Новости, 21.11.2025
11:07 21.11.2025 (обновлено: 11:08 21.11.2025)
На заводе в Пакистане прогремел взрыв газа, погибли не менее 15 человек
Не менее 15 человек погибли при взрыве газа на предприятии в городе Фейсалабад на северо-востоке Пакистана, сообщает телеканал Geo со ссылкой на власти города. РИА Новости, 21.11.2025
в мире
фейсалабад
пакистан
пенджаб (пакистан)
фейсалабад
пакистан
пенджаб (пакистан)
в мире, фейсалабад, пакистан, пенджаб (пакистан)
В мире, Фейсалабад, Пакистан, Пенджаб (Пакистан)
© AP Photo / Fareed KhanАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Fareed Khan
Автомобиль скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. Не менее 15 человек погибли при взрыве газа на предприятии в городе Фейсалабад на северо-востоке Пакистана, сообщает телеканал Geo со ссылкой на власти города.
"На данный момент спасатели извлекли из-под завалов 15 тел погибших, семеро пострадавших доставлены в больницу. Есть опасения, что под завалами находится еще больше людей. Спасатели заняты разбором завалов. В спасательных работах задействованы все силы районной полиции", - сказал комиссар Фейсалабада Раджа Джахангир Анвар.
Взрыв произошел около 5 утра в пятницу на заводе по производству клея в районе Маликпур города Фейсалабад, в результате чего здание производства обрушилось и был нанесен значительный ущерб близлежащим строениям.
Представитель властей сообщил, что, по предварительной информации, взрыв на заводе произошел из-за разрыва газопровода. Он добавил, что погибшие в результате взрыва – это в основном жители домов, расположенных рядом с заводом.
Главный министр Пенджаба Марьям Наваз выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва и запросила у комиссара Фейсалабада подробный отчет об инциденте.
Место взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Акора Хаттак в Пакистане. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие
