На заводе в Пакистане прогремел взрыв газа, погибли не менее 15 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. Не менее 15 человек погибли при взрыве газа на предприятии в городе Фейсалабад на северо-востоке Пакистана, сообщает телеканал Geo со ссылкой на власти города.
"На данный момент спасатели извлекли из-под завалов 15 тел погибших, семеро пострадавших доставлены в больницу. Есть опасения, что под завалами находится еще больше людей. Спасатели заняты разбором завалов. В спасательных работах задействованы все силы районной полиции", - сказал комиссар Фейсалабада Раджа Джахангир Анвар.
Взрыв произошел около 5 утра в пятницу на заводе по производству клея в районе Маликпур города Фейсалабад, в результате чего здание производства обрушилось и был нанесен значительный ущерб близлежащим строениям.
Представитель властей сообщил, что, по предварительной информации, взрыв на заводе произошел из-за разрыва газопровода. Он добавил, что погибшие в результате взрыва – это в основном жители домов, расположенных рядом с заводом.
Главный министр Пенджаба Марьям Наваз выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва и запросила у комиссара Фейсалабада подробный отчет об инциденте.
